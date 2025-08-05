الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رئيس جامعة بنها السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو
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انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أدلى الدكتور جمال حلمي السعيد عضو مجلس النواب ورئيس جامعة بنها السابق بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك في لجنة مدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

 

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في  انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء، وتخلله ساعة  الراحة المقررة قانونا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.


ويجرى التصويت داخل  8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

 

وتجرى الانتخابات بمتابعة  18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

 

 

 

 

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