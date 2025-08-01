الجمعة 01 أغسطس 2025
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جامعة بنها تبدأ تلقي طلبات الإقامة بالمدن الجامعية

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بـ جامعة بنها، بدء سحب وتلقي طلبات الإقامة بالمدن الجامعية طلبة وطالبات للعام الجامعي 2025 – 2026، السكن العادي (بنها – طوخ – مشتهر – شبرا) والسكن المميز (طلاب البرامج) والسكن الفندقي بنها.

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وأشار بيان صادر عن جامعة بنها إلى أن تاريخ التقديم للطلاب القدامى يبدأ من 1/8/2025 وحتى 31/8/2025، والطلاب المستجدين يكون لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان كل مرحلة تنسيق.

وحول معايير المفاضلة للقبول بالمدن الجامعية، أكد البيان أنه بالنسبة للطلاب القدامى يتم قبولهم على أساس الأعلى تقديرا وبعد المسافة، وبالنسبة للطلاب المستجدين يتم قبولهم على أساس بعد المسافة، وفي حالة التساوي يرشح المجموع الأعلى والأصغر سنا، والحد الأدنى لمسافة القبول بالنسبة للسكن العادي هي 50 كم.

وأضاف بيان جامعة بنها أن طلب التقديم وسداد رسوم التسجيل يتم إلكترونيا على موقع الزهراء للمدن الجامعية عبر الرابط التالي: https://al-zahraa.mans.edu.eg/studentApplications
 

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أضاف البيان أنه يتم تحميل استمارة التسجيل من نفس الموقع السابق ويتم طباعتها واستيفائها من الطالب وولي الأمر وكذلك كلية الطالب والضامن،  يتم سداد رسوم التقديم إلكترونيا من خلال موقع الزهراء أيضا (لوحة تحكم الطالب) وتشمل رسوم طلب الالتحاق ورسوم الكشف الطبي وهي رسوم لا ترد حتى فى حالة عدم القبول وتسدد مرة واحدة فقط. 

وكذلك يتم رفع استمارة التسجيل علي موقع الزهراء بعد استيفائها من الطالب وولي الأمر والضامن بالإضافة إلى صورة بطاقة الطالب وبطاقة ولي الأمر وبطاقة الترشيح الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات (طلاب جدد فقط).

وأوضح البيان أن طلاب البرامج الخاصة يتاح لهم التقديم على السكن المميز والسكن الفندقي فقط.

وقدمت الجامعة تنبيهات مهمة جدًا للطلاب، جاءت كالتالي: 
 التقديم الإلكتروني:
يتم التعامل مع جميع إجراءات التقديم من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية (لوحة تحكم الطالب).
لذلك، يُلزم الطالب بالاحتفاظ بكلمة المرور التي يتم إنشاؤها عند تقديم طلب الالتحاق، حيث يتم استخدامها مع الرقم القومي لتسجيل الدخول إلى الموقع. ويستمر استخدام هذه البيانات حتى بعد قبول الطالب.
2.    تسليم استمارة التسجيل:
يُعد من الشروط الأساسية أن يقوم الطالب بتسليم استمارة التسجيل الأصلية (بعد استيفائها بالكامل) إلى إدارة الإسكان الطلابي بالإدارة العامة للمدن الجامعية، وذلك يدويًا في موعد الكشف الطبي.
3.    استيفاء المستندات:
لن يتم قبول أي طلب إلا بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة، والالتزام بـ التعليمات والتنبيهات، ومواعيد التقديم المحددة رسميًا.
4.      صحة البيانات:
تحتفظ الإدارة العامة للمدن الجامعية بحق رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير صحيحة.
وفي هذه الحالة، يخضع الطالب وولي الأمر للإجراءات القانونية المتبعة.
 

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كلية الزراعة جامعة بنها جامعة بنها بنها القليوبية

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