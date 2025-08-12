نائب رئيس جامعة بنها تشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الطب البيطري

شهدت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، احتفالية تخريج دفعة جديدة من كلية الطب البيطري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور حسام فؤاد عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عواد عبد التواب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سليم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة ، والطالب عبد الوهاب حمدى نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.



وفي كلمتها نقلت الدكتورة جيهان عبد الهادي تهنئة وشكر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لأبنائه الطلاب على نجاحهم، لافتة إلى أن التخرج يعتبر البداية لسوق العمل الذي يتطلب تطويرا مستمرا لمهاراتهم، كما هنأت أولياء الأمور على دعمهم المستمر لأبنائهم.



ووجهت نائب رئيس الجامعة الشكر لإدارة كلية الطب البيطري علي دورهم في توفير بيئة تعليمية متميزة لإعداد خريجين قادرين على خدمة المجتمع، مؤكدة على تميز طلاب وخريجي جامعة بنها فى كافة المجالات، مما يضعهم في مكانة متميزة وسط أقرانهم من الخريجين.

المنافسة فى سوق العمل

ومن جانبها، أعربت الدكتورة أماني عباس عن سعادتها بخريجي الكلية، مشيرة إلى أن كلية الطب البيطرى جامعة بنها حريصة بأن تقدم للمجتمع خريج قادرا على المنافسة فى سوق العمل من خلال توفير تعليم بيطرى متطور باستخدام الاساليب العلمية والتدريسية الحديثة فى مجالات الطب البيطرى.

كما وجه الدكتور حسام فؤاد التهنئة للطلاب الخريجين مؤكدا على دور كلية الطب البيطري فى توفير خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المختلفة.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الدروع التخرج على الطلاب وسط أجواء احتفالية.

