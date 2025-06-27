أطعمة ومشروبات لمواجهة التوتر والنسيان والقلق خلال الامتحانات

أطعمة ومشروبات، لمواجهة التوتر والنسيان والقلق، تُعد فترة الامتحانات من أكثر الفترات التي تشهد ضغوطًا نفسية وعصبية على الطلاب والطالبات، حيث يواجهون خلالها تحديات تتعلق بالاستيعاب والتركيز والتذكر، فضلًا عن القلق الذي يرافقهم قبل وأثناء الامتحانات.





ومن المعروف أن التغذية السليمة تلعب دورًا جوهريًّا في دعم القدرات الذهنية والنفسية، إذ تساعد بعض الأطعمة والمشروبات على تعزيز التركيز، وتهدئة الأعصاب، والتقليل من الشعور بالتوتر والنسيان.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية المتوازنة عنصر أساسي في دعم الصحة الذهنية والنفسية للطلاب خلال فترة الامتحانات.



فاختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة لا يُحسّن الذاكرة والتركيز فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل القلق والتوتر، وتحسين المزاج العام.

أضافت الدكتورة مروة، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور إيلاء اهتمام خاص بالنظام الغذائي خلال هذه الفترة الحساسة، وتوفير بيئة هادئة، مع فترات راحة ونوم كافٍ، لتحقيق أفضل النتائج.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أهم الأطعمة والمشروبات التي يجب الاهتمام بتناولها خلال موسم الامتحانات، وتوضح كيف يمكن أن تساهم في تحسين الأداء العقلي والنفسي للطلاب.

أطعمة تزيد التركيز

أولًا: أطعمة تقوي التركيز وتحارب النسيان

البيض



يحتوي البيض على مادة "الكولين"، وهي من المواد الضرورية لدعم وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة. كما أنه غني بالبروتينات التي تمد الجسم بالطاقة وتُعزز الإحساس بالشبع، مما يمنع الشعور بالخمول أثناء الدراسة.

الأسماك الدهنية (مثل السلمون والتونة والسردين)

تعد هذه الأنواع من الأسماك مصادر غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي ضرورية لتعزيز وظائف الدماغ، والتقليل من الالتهابات، وتحسين المزاج، مما يساعد الطالب على المذاكرة بهدوء وتركيز.

المكسرات (عين الجمل واللوز والكاجو)

المكسرات تحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية مفيدة، وهي تساهم في تعزيز الذاكرة وتحسين الأداء الذهني. الجوز بشكل خاص يُشبه في شكله الدماغ، وهو غني بأحماض أوميجا 3، مما يجعله من أفضل الأغذية للدماغ.

الخضروات الورقية الداكنة (مثل السبانخ والجرجير والخس)

هذه الخضروات غنية بحمض الفوليك، وفيتامين K ومضادات الأكسدة، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الدماغ ومحاربة النسيان.

الشوفان

مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة مستمرة للدماغ. كما يحتوي على الألياف والمغنيسيوم، ما يساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مضادات أكسدة والكافيين بنسب معتدلة، ما يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويزيد من التركيز والانتباه. لكن يجب تناولها باعتدال لتجنب التأثيرات العكسية.

مشروبات تعزز التركيز

ثانيًا: مشروبات تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل القلق



مشروب البابونج

يُعرف البابونج بخصائصه المهدئة، فهو يساعد في تخفيف القلق والتوتر، كما يساعد على النوم الجيد، وهو أمر بالغ الأهمية قبل الامتحانات.

النعناع الدافئ

يحتوي على مواد طبيعية تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، والتخفيف من حدة التوتر والصداع الناتج عن الإجهاد الذهني.

الحليب الدافئ

مصدر جيد للتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين في الجسم، مما يعزز الاسترخاء ويحارب الأرق، خصوصًا عند تناوله مساءً قبل النوم.

عصير البرتقال الطبيعي

غني بفيتامين C، الذي يلعب دورًا مهمًا في تقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) في الجسم. كما أنه يُنشط الدورة الدموية ويمنح الجسم طاقة دون إثقاله بالسكريات الصناعية.

مشروب الزنجبيل والليمون

مزيج رائع يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز الدماغ، كما أن الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات، وقد يساعد في تحسين التركيز وتقليل الشعور بالتعب الذهني.

الماء

لا يجب أن نغفل أهمية شرب الماء بانتظام، إذ إن الجفاف—even الطفيف—يؤثر سلبًا على التركيز والذاكرة. الحفاظ على ترطيب الجسم ضروري لأداء دماغي مثالي.

نصائح غذائية هامة لموسم الامتحانات



تناول وجبة فطور متكاملة: يبدأ يوم الطالب بنشاط حين يحصل على وجبة فطور صحية تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات مثل (البيض + شوفان + فاكهة)، مما يحسن مستوى التركيز ويقلل الشعور بالإرهاق.

تقسيم الوجبات على مدار اليوم: بدلًا من تناول وجبات كبيرة وثقيلة، يُفضل تقسيم الوجبات إلى خمس وجبات خفيفة موزعة على اليوم لدعم مستوى السكر في الدم بشكل متوازن.

تجنب الكافيين الزائد: رغم أن القهوة قد تعزز التركيز مؤقتًا، إلا أن الإفراط في تناولها يؤدي إلى القلق والارتباك واضطرابات النوم، مما ينعكس سلبًا على الأداء الذهني.

الابتعاد عن الأطعمة المقلية والسكريات: هذه الأطعمة تُسبب خمولًا، وتؤثر على مستوى التركيز، كما أنها تُضعف المناعة، وهو أمر غير مرغوب فيه خلال موسم الامتحانات.

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