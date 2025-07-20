أطعمة ومشروبات، يحتاجها الأبناء في الصيف بعد أدائهم تدريباتهم الرياضية

أطعمة ومشروبات، يحتاجها الأبناء في الصيف، يُعد فصل الصيف من أكثر الفصول التي تنشط فيها الحركة البدنية لدى الأطفال والمراهقين، خاصة عند التحاقهم بالتدريبات الرياضية والأنشطة الصيفية المختلفة.





ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق، تزداد حاجة الجسم إلى تعويض ما فقده من سوائل وأملاح ومعادن، فضلًا عن توفير الطاقة والبروتينات اللازمة لبناء العضلات واستعادة النشاط.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن تغذية الأبناء بعد أداء التدريبات الرياضية في الصيف ليست أمرًا ثانويًا، بل هي أساس لسلامتهم الجسدية وتطورهم الصحي والنفسي.



فالتغذية الجيدة تعزز الأداء الرياضي، وتساعد الجسم على التعافي، وتحافظ على صحة العضلات والمفاصل.



أضافت الدكتورة هدى، أنه من خلال اختيار مشروبات طبيعية مرطبة وأطعمة متوازنة، يمكن للأهل أن يضمنوا لأبنائهم صيفًا مليئًا بالنشاط والحيوية، دون تعرضهم للإجهاد أو المشكلات الصحية الناتجة عن سوء التغذية أو الجفاف.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أهم الأطعمة والمشروبات التي تنصح بتقديمها للأبناء بعد أداء التمارين الرياضية في الصيف، مع التركيز على تحقيق التوازن الغذائي، وتعويض السوائل، وتعزيز التعافي العضلي.

أكلات صحية للأطفال

أولًا: احتياجات الجسم بعد التمرين في الصيف



قبل الحديث عن الأطعمة والمشروبات المناسبة، من المهم أن نفهم احتياجات الجسم بعد النشاط البدني، خاصة في الأجواء الحارة:

تعويض السوائل المفقودة نتيجة التعرق المفرط.

استعادة الطاقة التي استُنفدت خلال التمرين.

إعادة بناء العضلات باستخدام مصادر بروتين جيدة.

تعويض الأملاح والمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

الحد من الشعور بالإجهاد والإرهاق باستخدام عناصر غذائية مهدئة ومغذية.

ثانيًا: أفضل المشروبات بعد التمرين في الصيف



أطعمة ومشروبات صحية للأطفال

1. الماء

الماء هو الخيار الأول والأهم، فهو يُعيد للجسم توازنه المائي ويمنع الجفاف. يجب تشجيع الأبناء على شرب كميات مناسبة من الماء قبل، أثناء، وبعد التمرين.

2. ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند الطبيعي على البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، ويُعد مشروبًا طبيعيًا فعالًا لتعويض الإلكتروليتات المفقودة أثناء التعرق.

3. العصائر الطبيعية

مثل عصير البرتقال، الأناناس، البطيخ، أو الموز بالحليب. هذه العصائر تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن، وتعطي طاقة فورية دون الإضرار بصحة الطفل إذا تم تحضيرها دون سكر مضاف.

4. الحليب أو اللبن الرايب

الحليب يحتوي على مزيج من البروتين والكربوهيدرات التي تعزز من استشفاء العضلات. أما اللبن الرايب فهو ممتاز للهضم ويحتوي على البروبيوتيك.

5. سموزي الفواكه

خليط من الفواكه الطازجة مع اللبن أو الزبادي أو الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو جوز الهند، يُعتبر مشروبًا مغذيًا ومشبعًا ويُعيد الحيوية للجسم بعد الجهد.

ثالثًا: أطعمة ينصح بها بعد التمرين



1. البيض

يُعد البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين الكامل، كما يحتوي على فيتامينات ومعادن تدعم بناء العضلات. يمكن تقديمه مسلوقًا أو كأومليت بالخضار.

2. التونة أو الدجاج المشوي

مصادر جيدة للبروتين قليلة الدهون، تساعد على إعادة بناء الأنسجة العضلية، ويُفضل تقديمها مع طبق من السلطة أو الأرز البني.

3. الأرز البني أو المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة

توفر الكربوهيدرات المعقدة التي تعيد الطاقة إلى الجسم دون ارتفاع سريع في مستويات السكر.

4. الفواكه الطازجة

مثل الموز، الذي يحتوي على البوتاسيوم، أو التوت الغني بمضادات الأكسدة، أو البطيخ الذي يُرطّب الجسم ويعطي إحساسًا بالانتعاش.

5. الخضروات الورقية

مثل السبانخ والجرجير والخس، تحتوي على الحديد والمغنيسيوم والعديد من الفيتامينات الهامة لعملية التعافي.

6. المكسرات غير المملحة

توفر الدهون الصحية والبروتين والمغنيسيوم، مما يساعد في تعزيز صحة القلب والعضلات.

تغذية الأبناء بعد التمارين

رابعًا: وجبات متكاملة مناسبة بعد التمرين



وجبة 1: شطيرة خبز بني بحشوة تونة وخس، مع كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

وجبة 2: طبق أرز بني مع دجاج مشوي وخضار مشوي، وكوب لبن رايب.

وجبة 3: بيضتان مسلوقتان، مع طبق سلطة خضراء، وقطعة توست أسمر، وشرائح بطيخ.

وجبة 4: سموزي موز وشوفان بالحليب، مع حفنة من اللوز النيء أو الجوز.

وجبة 5: زبادي يوناني بالفواكه الطازجة والشوفان والعسل.

خامسًا: محاذير يجب الانتباه لها



تجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التجارية، فهي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين وتُرهق الكلى والقلب.

عدم الإفراط في تناول الحلويات بعد التمرين، لأنها تُعطي طاقة مؤقتة وتُجهد الجسم بعد مجهود بدني.

مراقبة كمية البروتين، فزيادة البروتين دون حاجة قد يُرهق الكبد والكلى.

عدم تجاهل شرب الماء حتى لو لم يشعر الطفل بالعطش.

تجنب الوجبات السريعة بعد التمرين، لأنها مليئة بالدهون الضارة وتُبطئ عملية الاستشفاء العضلي.

سادسًا: نصائح هامة للأهل



تأكدي من أن ابنك أو ابنتك يشربان الماء بانتظام طوال اليوم وليس فقط بعد التمرين.

راقبي لون البول، فإذا كان داكنًا فهذه علامة على الجفاف.

قدّمي الوجبة بعد التمرين خلال 30 إلى 60 دقيقة لتعزيز الاستشفاء العضلي.

شاركي طفلك في اختيار الوجبات الصحية لتشجيعه على الالتزام.

احرصي على التنوع في الوجبات لعدم الشعور بالملل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.