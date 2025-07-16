أطعمة ومشروبات منعشة ومرطبة، في الصيف ولا تزيد الوزن

أطعمة ومشروبات منعشة، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث كثير من الناس عن أطعمة ومشروبات تمنح الجسم الانتعاش والترطيب دون أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

فالإكثار من المشروبات الغازية أو المثلجات المليئة بالسكر والسعرات الحرارية قد يروي العطش مؤقتًا، لكنه في المقابل يضر بالصحة ويزيد من الدهون المتراكمة في الجسم.

لذا، من المهم اختيار بدائل طبيعية صحية ومرطبة تمد الجسم بالماء والعناصر الغذائية الأساسية دون الإخلال بالنظام الغذائي.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن اختيار الأطعمة والمشروبات المرطبة خلال فصل الصيف، التي لا تضمن فقط الشعور بالانتعاش، بل تساهم أيضًا في الحفاظ على الوزن والصحة العامة.

أضافت الدكتورة هدى، أن الفواكه والخضروات الغنية بالماء، والمشروبات العشبية الطبيعية، هي كنز صحي يمكن الاعتماد عليه خلال أشهر الصيف الحارة، دون الخوف من زيادة الوزن.

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من أفضل الأطعمة والمشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم في الصيف وتُعد صديقة للرشاقة.

أولًا: أطعمة منعشة ومرطبة في الصيف ولا تزيد الوزن

أطعمة مرطبة، فيتو

البطيخ

يحتوي البطيخ على حوالي 92% من الماء، ما يجعله من أكثر الفواكه المرطبة، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية وغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات والعصائر.

الخيار

يُعد الخيار خيارًا مثاليًا لفصل الصيف، فهو مكوّن من أكثر من 95% من الماء، ما يساعد في ترطيب الجسم بعمق. كما يحتوي على القليل من السعرات، ويمكن تناوله بمفرده أو مع الزبادي أو في الساندويتشات.

الطماطم

تحتوي الطماطم على كميات كبيرة من الماء والليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الجلد من أضرار الشمس. يمكن تناولها طازجة في السلطات أو كعصير غير محلى.

الفراولة

فاكهة غنية بالماء والألياف وفيتامين C، وهي خيار مثالي لمن يرغب في تناول حلوى طبيعية بدون الشعور بالذنب. يمكن إضافتها إلى الزبادي أو العصائر أو تناولها كوجبة خفيفة.

الشمام (الكنتالوب)

غني بالماء والبوتاسيوم، ويعمل على تعويض السوائل المفقودة من الجسم أثناء التعرق. كما أنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة نسبيًا.

الكوسة

قد لا يتوقع البعض أن الكوسة من الأطعمة المرطبة، لكنها تحتوي على نسبة كبيرة من الماء. ويمكن تحضيرها مسلوقة أو مشوية أو في شوربة خفيفة صيفية.

الخس

من الخضروات الورقية ذات المحتوى العالي من الماء، ويحتوي على ألياف غذائية وفيتامينات مثل A وK. يُضاف إلى السلطات ليمنح شعورًا بالشبع دون إضافة سعرات زائدة.

ثانيًا: مشروبات صيفية منعشة وصحية لا تزيد الوزن

ماء الليمون بدون سكر

يعد ماء الليمون من أكثر المشروبات المنعشة والمنظفة للجسم. يفضل تناوله صباحًا لتحفيز الجهاز الهضمي أو أثناء النهار لتعويض فقدان السوائل. ويمكن تحليته بكمية بسيطة من العسل الطبيعي إذا لزم الأمر.

ماء النعناع البارد

يمكن إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى الماء البارد مع شرائح ليمون أو خيار. هذا المشروب يُنعش النفس ويُساعد على الهضم ويحتوي على صفر سعرات حرارية.

ماء جوز الهند الطبيعي

غني بالمعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على تعويض الإلكتروليتات المفقودة من الجسم خلال التعرق. كما أنه منخفض السعرات مقارنة بالمشروبات الرياضية التجارية.

الشاي الأخضر المثلج

يُعد من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحفّز الأيض وتساعد على حرق الدهون. يمكن تحضيره وتركه يبرد، ثم يُشرب مع شرائح ليمون أو نعناع بدلًا من السكر.

ماء الخيار

يُحضّر بنقع شرائح الخيار في الماء البارد لبضع ساعات. يمنح الجسم ترطيبًا عميقًا ويمنع احتباس السوائل. يمكن إضافة شرائح من الليمون أو الزنجبيل لتعزيز الطعم والفوائد.

السموزي الأخضر

يتكون من خضروات وفواكه خضراء مثل السبانخ والخيار والكيوي والموز (بنسبة قليلة)، ويمتزج مع الماء أو حليب اللوز. هو مشروب مغذي ومشبع ومنعش في الوقت ذاته، ويحتوي على سعرات معتدلة.

مشروب الكركديه البارد

الكركديه معروف بخصائصه المنعشة والمفيدة لضغط الدم. يمكن شربه بدون سكر أو تحليته بالعسل الطبيعي. له نكهة مميزة ويُقدَّم باردًا لتخفيف حرارة الجسم.

ماء التفاح بالقرفة

يُحضَّر بنقع شرائح التفاح مع عود قرفة في إبريق ماء طوال الليل. يمنح نكهة لذيذة دون الحاجة للسكر، ويعمل على تنشيط الأيض.

نصائح للاستفادة من هذه الأطعمة والمشروبات في الصيف

يُفضل تناول الفاكهة طازجة بدلًا من العصائر المعلبة التي تحتوي على سكريات مخفية.

احرصي على شرب الماء بشكل منتظم على مدار اليوم، ولا تنتظري الشعور بالعطش.

لا تُفرطي في تناول العصائر الطبيعية أيضًا، فبعضها يحتوي على سعرات عالية إن لم تُخفف أو لم يُتحكم في كميتها.

امتنعي قدر الإمكان عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية والمثلجات المُحلّاة.

استخدمي الأعشاب المنعشة كالنعناع والريحان والزنجبيل لتضيفي نكهة صحية لمشروباتك.

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