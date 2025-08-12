أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية يحصدون الذهب والفضة بالبطولة العربية للجودو (صور)

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية، حصول البطل أحمد مصطفي عباس على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 66 كجم، والبطل فارس محمد محمود بالمركز الثاني والميدالية الفضية وزن 55 كجم، والبطلة ساندي محمد حامد المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 46 كجم، بالبطولة العربية للأندية للجودو، والمقامة بصالة استاد برج العرب، بالإسكندرية، خلال الفترة من 8 حتي 12 أغسطس الجاري بمشاركة 15 دولة عربية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية يحصدون الذهب والفضة بالبطولة العربية للأندية للجودو بالإسكندرية

وشاركت بالبطولة أندية من دول: السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، قطر، الجزائر، ليبيا، المغرب، العراق، جيبوتي، سوريا، جزر القمر، اليمن، ومصر الدولة المستضيفة، بمشاركة 646 ما بين لاعب ومدرب وحكام وإداريين، وذلك من مختلف الأندية للمشاركة في فعاليات تلك البطولة، وشهدت نتائج المنافسات تفوق اللاعبين المصريين.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية بخالص التهاني والتبريكات لابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، والجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب الكابتن محمد سعد، والكابتن محمود فوده، والكابتن الشيماء عبد المنعم، وأخصائي التأهيل والقياسات بالمشروع الدكتور محمد عبد المعبود والمعد النفسى بالمشروع الدكتورة شروق خالد.

المشروع القومي للموهبة أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

يأتي هذا التكريم تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور اشرف البجرمى وكيل اول الوزارة ـ رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبه الرياضية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف ومتابعة محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، وتامر المتولى المدير المالى للمشروع.

