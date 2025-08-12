تحرير 192 محضرًا للمخابز في حملات تموينية بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين، للتفتيش على، المخابز، ومحال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، وتم خلالها ضبط 10 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، 1000 لتر بنزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

تحرير 192 محضرًا للمخابز خلال يوم، والتحفظ على 1000 لتر بنزين، 10 شكاير دقيق مدعم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وكيل تموين الدقهلية. يقود حملة

وفي هذا السياق قاد المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين، حملة مفاجئة على عدد من المخابز بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان التزام المخابز بالمعايير المحددة، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، والأستاذ محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية لمتابعة توافر السلع الأساسية، والاطمئنان على جودتها، وضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك ضمن خطة متواصلة لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

حملات في 10 مراكز بالدقهلية.

شملت الحملات المرور على إدارات، السنبلاوين، أجا، مركز ميت غمر، تمي الأمديد، بني عبيد، دكرنس، منية النصر، طلخا، نبروه، ومركز المنصورة، أسفرت عن تحرير 192 مخالفة، ففي قطاع المخابز – 192 مخالفة، عدد 80 محضر نقص وزن ( 6-40)، 12 محضر مواصفات، 19 محضر قائمة بيانات، 30 محضر تصرف في دقيق بعدد 320 شيكارة، 4 محضر بون صرف، 7 محضر عدم نظافة أدوات عجين، 15 محضر سجل تفتيش، 7 محضر غلق بدون إذن، 4 محضر تجميع بطاقات بعدد 536 بطاقة، محضر ضرب وهمي بعدد 4670 رغيفا، 9 محضر انتهاء إنتاج، 4 محضر تجميع دقيق بعدد 15 شيكارة.

محاضر في قطاع الأسواق

وفي قطاع الأسواق تم تحرير، محاضر( تجميع اسطوانات- تجميع مواد بترولية)، والتحفظ على 1000 لتر بنزين92، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع التأكيد على استمرار الحملات المكثفة يوميًا، لضبط الأسواق ومنظومة الخبز، وحماية حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.