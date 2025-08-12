ضوابط وخطوات استبدال أو إرجاع تذكرة القطار

قالت هيئة السكة الحديد إنه يمكن للراكب، استرجاع أو استبدال تذكرة الركوب المسدد قيمتها من خلال منافذ الحجز بالمحطات ومنافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى واسترداد المبلغ المستحق نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة.

ضوابط استرداد قيمة تذكرة السكة الحديد

يمكن استبدال أو إرجاع تذكرة القطار مع خصم 25% من قيمتها حال إعادتها قبل تحرك الرحلة بـ 48 ساعة.

ويمكن استبدال أو إرجاع تذكرة القطار مع خصم 50% من قيمتها حال إعادتها قبل السفر بنحو 24 ساعة.

وفى حال تأخير القطارات تأخيرا كليا يستطيع الراكب استرداد ثمن التذكرة كاملة بدون خصم شىء من قيمتها.

فى حال عطل جهاز التكييف أو استبدال عربة بعربة أدنى يحق للراكب صرف فرق التكييف بشرط أن يتم إثبات ذلك بمعرفة رئيس القطار وفى حالة عطل جهاز التكييف بمحطة قيام الراكب يتم استرداد قيمة التذكرة كاملة بدون خصم شىء.

