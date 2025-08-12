الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد فوز التشيك، سيناريوهات تأهل منتخب كرة اليد لربع نهائي مونديال الناشئين

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، مواجهة قوية بعد قليل أمام منتخب الدنمارك في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، لبطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في القاهرة.

 

سيناريوهات تأهل منتخب مصر

ويمتلك المنتخب الوطني فرصتين من أجل التأهل للدور ربع النهائي وهما:

  • فوز منتخب مصر على الدنمارك يضمن تأهله للدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة.
  • تعادل منتخب مصر أمام الدنمارك يضمن له التأهل للدور ربع النهائي في وصافة المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف منتخبي الدنمارك والتشيك، ويحتاج إلى تحقيق الفوز أو التعادل من أجل التأهل رسميا للدور ربع النهائي.

وكان المنتخب قد تعادل في الجولة الأولى من الدور الرئيسي أمام منتخب التشيك بنتيجة (35-35).

وحقق منتخب التشيك فوزا هاما على نظيره منتخب اليابان بنتيجة (42-27)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي.

ونجح منتخب التشيك في تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة مصر والدنمارك المقرر لها بعد قليل.

بهذا الفوز يتقدم منتخب التشيك لاحتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، فيما يتراجع منتخب مصر للمركز الثالث.

مواجهات الدور الرئيسي

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين في الدور الرئيسي أمام منتخبي التشيك والدنمارك.

وتأتي مواعيد مباريات المنتخب كالتالي:

الإثنين 11 أغسطس - مصر × التشيك | انتهت بالتعادل

الثلاثاء 12 أغسطس - مصر × الدنمارك | 7:30 مساء

وتقام مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

مجموعات الدور الرئيسي

وجاء تشكيل مجموعات الدور الرئيسي كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد - النمسا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا - صربيا - أيسلندا - السعودية

المجموعة الثالثة: ألمانيا - سلوفينيا - النرويج - فرنسا

المجموعة الرابعة: مصر - اليابان - الدنمارك - التشيك

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية: 
حراس المرمى: 
یوسف عبدالهادي
عمر فتحي
عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر:
عمر مصطفى بركة 
حازم الصباغ

ظهير أيسر:
أحمد حلمي مصبح
عادل أحمد سعد
يحيى الكردي

صانع الألعاب:
يوسف عبدالغني
حمزة وليد المرسى

ظهير أيمن:
محمد عدلان
يوسف عمرو «2008» 
سيف الدين جلال
كريم حمدي السيد

جناح أيمن:
زیاد أحمد عواد
عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة:
محمد أحمد إسماعيل
حسين محمد
على مدبولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد منتخب الدنمارك سيناريوهات تأهل منتخب مصر منتخب مصر

مواد متعلقة

كرة اليد، سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع نهائي مونديال الناشئين

كرة اليد، موعد مباراة مصر والدنمارك في مونديال الناشئين

كرة اليد، تعادل مصر والتشيك في الدور الرئيسي لمونديال الناشئين

مونديال كرة اليد، منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

الأكثر قراءة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني بعد بيانات التضخم الأمريكي

بعد فوز التشيك، سيناريوهات تأهل منتخب كرة اليد لربع نهائي مونديال الناشئين

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads