الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف نائبه بتفقد المنطقة الصناعية بجمصة لدعم المستثمرين

جولة نائب محافظ الدقهلية،
جولة نائب محافظ الدقهلية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقييم المشروعات القائمة والتعرف على مطالب واحتياجات المستثمرين، وذلك في إطار خطة محافظة الدقهلية لتعزيز التنمية ودعم الاستثمار والمستثمرين، وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات

تسعى المحافظة إلى تحقيق أقصى استفادة من المنطقة الصناعية

وفي هذا السياق أشاد اللواء طارق مرزوق بجهود الدولة المستمرة لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، حيث تسعى المحافظة إلى تحقيق أقصى استفادة من المنطقة الصناعية من خلال توسيع نطاق المشروعات الحالية، وتنفيذ وإقامة مشروعات جديدة، وأكد أن هناك تركيزًا كبيرًا من جانب الحكومة لتوفير كافة الخدمات اللازمة لدعم المستثمرين، والتوسع في المشاريع التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وكذلك التأكيد على ضرورة استغلال الموارد المتاحة في مدينة جمصه بشكل يساهم في توفير المناخ المناسب لدعم الاقتصاد المحلي والنهوض بالصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية.

تفقد أعمال التطوير الجارية، لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين

وقد شملت جولة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ تفقد عددًا من المنشآت الصناعية بالمنطقة، كما شملت تفقد أعمال التطوير الجارية، لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين وتعزيز ودفع عجلة الإنتاج.

 

احتياجات المنطقة الصناعية 

 

وأشار العدل إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة مستمرة من المحافظة بتكليفات  محافظ الدقهلية للوقوف على احتياجات المنطقة الصناعية والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بالمنطقة.

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