السجن المشدد 7 سنوات لمتهم هدد بفضح أمور مخلة بالحياء مقابل المال في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم بتهديد شخص بإفشاء أمور مخدشة للحياء والحصول علي مبالغ مالية من المجني عليه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات للمتهم بتهديد شخص بإفشاء أمور مخدشة للحياء نظير الاموال بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

البداية عندما أحالت النيابة العامة القليوبية المتهم «عبد الرحمن.ع.م» - مقيم أ شبرا الخيمة القليوبية، في القضية رقم 4869 لسنة 2024 قسم اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4760 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لانه في غضون عام 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، هدد المجني عليه «ضياء.م.ع» كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب المال ويتكليف الحصول على منفعة بأن راسله بوسيلة من وسائل الاتصالات بصورة ومقاطعة المرئية العارية التي هدده ينشرها وحصل منه على مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة ان المتهم حصل من المجني عليه بطريق التهديد علي مبالغ نقدية ومنفعة بأن حصل منه علي مبالغ مالية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بان التقط له بجهاز هاتف مزود بكاميرا صورًا ومقاطع مرئية تحصل عليها بغير رضائه بان التقط له صورًا ومقاطع مرئية له ليهدده بما يخدش الشرف بوسيلة من وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة ان المتهم ازعج المجني عليه بان ارسل اليه رسائل التهديد موضوع الاتهام الأول علي النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة ان المتهم انشأ وادار حساب بان استعمل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور والمقاطع المرئية موضوع علي النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.