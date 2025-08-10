قرار عاجل من محافظ القليوبية بعد حريق شبرا الخيمة

ووجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية بسرعة تأمين منطقة، حريق شبرا الخيمة وقطع التيار الكهربائي عنها مؤقتًا لحين التأكد من سلامة الشبكات، مع تشكيل لجنة فنية هندسية لمراجعة المباني المتأثرة بالحريق، للتأكد من سلامتها، واستصدار قرارات إزالة للمباني التي تعرضت لأضرار جسيمة وتشكل خطرًا على المواطنين.

محافظ القليوبية بعد حريق شبرا الخيمة منع عودة العشوائيات أو الباعة مجددًا واسترداد املاك الدولة

كما قاد محافظ القليوبية حملة موسعة بالتنسيق بين الحي والمدن المجاورة، مستخدمين المعدات اللازمة، لإزالة الأكشاك وفروشات الباعة الجائلين، إلى جانب إزالة بعض المباني والمنشآت المخالفة بالتعاون مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وشدد عطية على وضع خطة متكاملة لفحص شبكات الكهرباء والغاز والمياه، وإعادة المرافق إلى المنطقة بشكل آمن، مع استكمال إزالة جميع المخالفات ومنع عودة العشوائيات أو الباعة مجددًا. كما وجّه إدارة أملاك الدولة بحصر جميع الأملاك على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المتعدى عليها وحمايتها.

وأكد محافظ القليوبية أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت، مثمنًا جهود فرق الحماية المدنية والإسعاف التي بذلت جهودًا كبيرة في السيطرة على الحريق والتعامل مع آثاره.

كما تفقد محافظ القليوبية، بتفقد موقع الحريق الذي اندلع أمس بأحد محال المأكولات بميدان المؤسسة، على الرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك عقب الانتهاء من إزالة مخلفات الحريق بالكامل. وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال إزالة الأكشاك والمفروشات المخالفة وأي مظاهر عشوائية، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

متابعة حريق المؤسسة شبرا الخيمة،فيتو

متابعة حريق المؤسسة شبرا الخيمة،فيتو

متابعة حريق المؤسسة شبرا الخيمة،فيتو

متابعة حريق المؤسسة شبرا الخيمة،فيتو

متابعة حريق المؤسسة شبرا الخيمة،فيتو

متابعة حريق المؤسسة شبرا الخيمة،فيتو

متابعة حريق المؤسسة شبرا الخيمة،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.