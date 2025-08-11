التفاصيل الكاملة لمقتل بطل سباقات السيارات الدولي هيثم سمير.. خلافات على الخفرة بين المتهم والضحية السبب.. وتقرير الصفة التشريحية يكشف تفاصيل الحادث

لقي بطل سباقات السيارات الدولي هيثم سمير مصرعه بطلق ناري إثر نزاع على قطعة أرض بمحافظة القليوبية، في حادث أثار صدمة وحزنا واسعا بين جمهوره وأصدقائه، وفتح باب التساؤلات حول ملابسات الجريمة التي طوت صفحة أحد أبرز أبطال الرياضة المصرية.

وكشفت نتائج التقرير الطبي الظاهري المبدئي لجثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير، الذي قُتل إثر نزاع على قطعة أرض بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل الإصابات التي أودت بحياته.

تقرير الصفة التشريحية يكشف سبب وفاة بطل السباقات الدولي هيثم سمير

وأفاد التقرير أن المجني عليه أصيب بطلق ناري "خرطوش" في الفخذ الأيمن، ما تسبب في تهتك شرايين رئيسية بالقلب، وأدى إلى وفاته متأثرًا بنزيف حاد.

وتم نقل جثمان هيثم سمير إلى مشرحة مستشفى بنها لإجراء تشريح كامل بواسطة الطب الشرعي، بهدف الوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الوفاة بدقة، وذلك ضمن التحقيقات الجارية لكشف تفاصيل الواقعة.

نزاع على قطعة أرض بمحافظة القليوبية

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 11/ الجارى من إحدى المستشفيات بوفاة (مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات – مقيم بالقاهرة) على إثر إصابته بعيار نارى.

وبسؤال شريك المذكور أقر أنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المتوفى" كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب، حدثت مشادة كلامية بين"المجنى عليه" و"نجل الخفير الخصوصى لذات قطعة الأرض" بسبب رغبة المتوفى فى إنهاء عمل والده بالخفرة تطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لوفاته.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على المتهم (عامل – مقيم بدائرة المركز ) فى حينه، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، تطورت إلى إطلاق نار أسفر عن مصرعه في الحال، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قليوب، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي بتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

توافد العشرات من أصدقاء وأسرة المجني عليه

وشهدت مشرحة قليوب توافد العشرات من أصدقاء وأسرة المجني عليه، وسط أجواء يسودها الحزن والصدمة، في الوقت الذي يواصل فيه فريق البحث الجنائي استجواب الشهود، وجمع الأدلة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لكشف ملابساته بالكامل.

يذكر أن هيثم سمير يعد من أبرز نجوم سباقات السيارات في مصر والعالم العربي، وحقق بطولات محلية ودولية، آخرها بطولة الشرق الأوسط العام الماضي، إلى جانب نشاطه في تنظيم الفعاليات الرياضية وتجارته في مجال السيارات.

