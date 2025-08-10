محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة البيئة في التفتيش على محال بيع الأسماك (صور)

قامت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالمرور على سوق الأسماك المطور بطريق البلاجات بمدينة الإسماعيلية؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.

تنظيم حملة تفتيشية

وصرحت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة بالتعاون والتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية والوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية ومدير سوق السمك.

جانب من الحملة، فيتو

الهدف من الحملة

وذلك للقيام بالتفتيش على المطاعم والتنبيه بضرورة استخراج رخصة لمزاولة النشاط والحصول على الموافقة البيئية مع ضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية بكل نشاط.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر بيئية للمحال المخالفة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام والتطوير الشامل لسوق الأسماك المطور وضرورة توعية أصحاب المحال والمطاعم والفروشات بالسوق من الأضرار الناجمة عن عدم تطبيق الاشتراطات البيئية.





وعلى صعيد أخر كانت قد نظمت وزارة البيئة من خلال محميات البحر الأحمر، وبالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة“هيبكا” حملة نظافة موسعة بشواطئ جزيرة أبو منقار بمدينة الغردقة، بمشاركة ما يقرب من 80 فردًا من المتطوعين والمهتمين بالعمل البيئي.

