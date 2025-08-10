عاش رحالة في حب الله، قصة مقام العارف بالله أبو النور الجعفري بالإسماعيلية (فيديو وصور)

احتفل أهالي مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، بمولد العارف بالله أبو النور الرفاعي الجعفري.

المئات من المريدين في حضرة سيدى أبو النور الجعفرى

ورصدت “فيتو” حشود من مئات الأهالى من أبناء المحافظة وعددا من المريدين القادمين من المحافظات المصرية المخالفة ومحافظات الصعيد.

مقام أبو النور الجعفرى بالإسماعيلية، فيتو

مقام أبو النور الجعفرى بالإسماعيلية، فيتو

مقام أبو النور الجعفرى بالإسماعيلية، فيتو

نسب ولى الله أبو النور الجعفرى

ومن جانبه قال الشيخ صابر على أحمد إمام وخطيب بإدارة أوقاف فايد بالإسماعيلية، إن مقام سيدى أبو النور يقع بجانب مسجد المركز الثقافي الإسلامي بمدخل مدينة فايد، يرجع لولى الله الصالح أحمد حامد نور الدين الجعفري الطيار الرفاعي، الشهير بأبو النور، وينتهي نسبه إلى جعفر بن ابى طالب رضي الله عنه أي أنه ينتمي إلى آل البيت، والمنقول سنة يوم 13/ 6 / 1956، وهو ينتمي إلى الطريقة الصوفية الرفاعية.

ولقب بسيدى أبو النور حيث يضاء مقامه بنور الشمس من كل اتجاه .

مولد سيدى أبو النور ونشأته

وأضاف أن أبو النور الجعفرى ولد سيد بقرية سلوى بمركز ادفو، ونشأ في أسرة متدينة طيبة بمحافظة أسوان، وتجول بالعديد من البلدان العربية يدعو إلى الله وينشر المنهج الصوفي الرفاعي.

مقام أبو النور الجعفرى بالإسماعيلية، فيتو

مقام أبو النور الجعفرى بالإسماعيلية، فيتو

مقام أبو النور الجعفرى بالإسماعيلية، فيتو

مقام أبو النور الجعفرى بالإسماعيلية، فيتو

ومن الدول العربية التي زارها؛ العراق والمغرب وفلسطين والأردن وتونس.

مقام أبو النور الجعفرى بالإسماعيلية، فيتو

مقام أبو النور الجعفرى بالإسماعيلية، فيتو

ولفت إلى أنه ظل ينتقل بين البلدان العربية حتى عاد إلى مصر متنقلا بين محافظاتها يدعو إلى المنهج الصوفي، واتبعه المئات من الأشخاص والمريدين من كافة المحافظات حتى استقر في مركز ومدينة فايد والتي ظل مقيما بها دون زوجه بل كان يأنس بالله ويجمع تلامذته على المحبة، وما زال أتباعه حتى الآن منتشرين في محافظات مصر.

مقام أبو النور الجعفرى بالإسماعيلية، فيتو

ويسمى اتباعه بالبيت الجعفري الرفاعي وهو عارفا بالله تعالى كان زاهدا ورعا.

وأوضح أن مبنى الضريح حظى باهتمام كبير من ادارة الأوقاف، ويضم مبنى الضريح مستقل عن المسجد يتكون من صحن عمودي على شكل قبة مستديرة الشكل، يبلغ عرض الضريح 5 × 5 متر، ومساحة خارجية 4×6 به ممرات لعبور الزائرين.

ويقع بجانب مبنى الضريح مسجد المركز الثقافي الإسلامي ودار مناسبات، بالإضافة إلى مساحة خارجية 16 قيراط وهي وقف لإقامة المباني الدينية.



ويحرص الزوار والمريدين على الحضور لإحياء ذكرى مولد أبو النور، فى شهر أغسطس من كل عام حيث تقام احتفالات المولد على مدار يومين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.