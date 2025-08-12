بعد هتاف جماهير الزمالك بـ"اسمها"، زيزو يفاجئ الجميع بصورة مثيرة برفقة زوجته

في أول رد من أحمد مصطفى “ زيزو”، على سب جمهور الزمالك لأسرته والإساءة إلى زوجته، قام نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بنشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" برفقة زوجته.

زوجة زيزو



وجاء نشر الصورة بعد أيام من تعرض اللاعب لهجوم حاد من قبل جماهير نادي الزمالك خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الماضي، وذلك على خلفية انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

هتافات جماهير الزمالك ضد زيزو

وشهدت المباراة هتافات من جانب جماهير الزمالك باسم "هدى" وهو ما أثار جدلًا واسعًا بعدما اعتبرها البعض إساءة إلى أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأبيض السابق والمنتقل إلى الأهلي عقب نهاية عقده بداعي أن زوجته اسمها هدى، وهذه الهتافات كان المقصود بها زيزو.

وحرص زيزو على مشاركة الجماهير بلحظة خاصة مع زوجته عبر "إنستجرام"، حيث نشر صورة جمعته بها مصحوبةً برمز تعبيري للقلوب، في خطوة لفتت انتباه المتابعين وسط الأجواء المشحونة.



وردا على الهجوم، تقدم زيزو ووالده ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مجلس إدارة الزمالك وجماهير النادي، كما هدّد والد اللاعب بانتقال نجله خارج مصر في حال عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المتورطين.



كما كشف مصدر داخل الأهلي عن أول تحرك مع النادي ضد جماهير الزمالك بعد الهجوم على أحمد سيد زيزو لاعب القلعة الحمراء خلال مواجهة الأبيض وسيراميكا في بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر: إن الأهلي تقدم بشكوى رسمية لرابطة الأندية المصرية، ضد جماهير الزمالك بعد الهتافات والهجوم ضد أحمد سيد زيزو.

العقوبة المتوقعة على الزمالك بعد سب زيزو

ومن جانبه أعلن ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، العقوبة المقرر توقيعها على جماهير نادي الزمالك، وفق لائحة المسابقات وذلك عقب الهجوم على أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الأهلي خلال الجولة الأولى من الدوري الممتاز، في مباراة الزمالك أمام سيراميكا.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية مساء الإثنين: "الساعات المقبلة سيتم إعلان تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه أول مرة، وحال تكرار الأمر سيتم مضاعفة العقوبة إلى أن تصل إلى اللعب من دون جماهير، وذلك وفقًا للائحة".

وأضاف: "رابطة الأندية ليس لها أي علاقة بالشكوى التي تقدم بها زيزو ضد مجلس إدارة الزمالك، أما رابطة الأندية فتقوم بتطبيق القوانين واللوائح فقط".

