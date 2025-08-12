الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تفاصيل جلسة فيريرا مع شيكو بانزا

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع المهاجم شيكو بانزا، من أجل منحه تعليمات فنية محددة لتطبيقها خلال مواجهة المقاولون العرب، المقررة السبت المقبل.

وحرص فيريرا على تجهيز اللاعب نفسيًا وفنيًا للمباراة، مؤكدًا ثقته في إمكانياته الهجومية، ورغبته في ظهوره بمستوى مميز ومؤثر في اللقاء.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

