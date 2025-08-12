الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هتتضاعف لو تكرر الأمر، ثروت سويلم يكشف العقوبة المتوقعة على الزمالك بعد سب زيزو

جماهير الزمالك، فيتو
جماهير الزمالك، فيتو

أعلن ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، العقوبة المقرر توقيعها على جماهير نادي الزمالك، وفق لائحة المسابقات وذلك عقب الهجوم على أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الأهلي خلال الجولة الأولى من الدوري الممتاز، في مباراة الزمالك أمام سيراميكا.

 

عقوبة ضد الزمالك بعد سب الجماهير لزيزو

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية مساء الإثنين: "الساعات المقبلة سيتم إعلان تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه أول مرة، وحال تكرار الأمر سيتم مضاعفة العقوبة إلى أن تصل إلى اللعب من دون جماهير، وذلك وفقًا للائحة".

وأضاف: "رابطة الأندية ليس لها أي علاقة بالشكوى التي تقدم بها زيزو ضد مجلس إدارة الزمالك، أما رابطة الأندية فتقوم بتطبيق القوانين واللوائح فقط".

 

واقعة هجوم جماهير الأهلي ضد حسام حسن

وعن هجوم جمهور الأهلي على حسام حسن مهاجم مودرن سبورت، قال سويلم: "إن ذكرت الواقعة في تقرير مراقب المباراة والحكم سيتم توقيع عقوبة عليهم أيضًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ثروت سويلم رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية زيزو الزمالك

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

بلاغ من والد زيزو ضد جماهير الزمالك

يانيك فيريرا يلقي محاضرة فنية خاصة على لاعبي الزمالك

فقرة بدنية خاصة في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

الأكثر قراءة

فيديوهات خادشة وانتحال صفة "أنثى"، حجز البلوجر "ياسمين" بسجن الرجال

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توحش الموجة الحارة ودرجات الحرارة تصل إلى 48

بيحصر عددهم، أحمد عبد العزيز يعتزم تحرير محاضر ضد المسيئين له على السوشيال ميديا

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

30 قيراط ألماس، سعر خاتم الزواج المقدم من رونالدو إلى جورجينا

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads