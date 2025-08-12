هتتضاعف لو تكرر الأمر، ثروت سويلم يكشف العقوبة المتوقعة على الزمالك بعد سب زيزو

أعلن ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، العقوبة المقرر توقيعها على جماهير نادي الزمالك، وفق لائحة المسابقات وذلك عقب الهجوم على أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الأهلي خلال الجولة الأولى من الدوري الممتاز، في مباراة الزمالك أمام سيراميكا.

عقوبة ضد الزمالك بعد سب الجماهير لزيزو

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية مساء الإثنين: "الساعات المقبلة سيتم إعلان تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه أول مرة، وحال تكرار الأمر سيتم مضاعفة العقوبة إلى أن تصل إلى اللعب من دون جماهير، وذلك وفقًا للائحة".

وأضاف: "رابطة الأندية ليس لها أي علاقة بالشكوى التي تقدم بها زيزو ضد مجلس إدارة الزمالك، أما رابطة الأندية فتقوم بتطبيق القوانين واللوائح فقط".

واقعة هجوم جماهير الأهلي ضد حسام حسن

وعن هجوم جمهور الأهلي على حسام حسن مهاجم مودرن سبورت، قال سويلم: "إن ذكرت الواقعة في تقرير مراقب المباراة والحكم سيتم توقيع عقوبة عليهم أيضًا".

