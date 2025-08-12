الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة ببعض طرق ومحاور القاهرة والجيزة

كثافات متحركة
كثافات متحركة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، حركة مرورية متوسطة إلى كثيفة على بعض المحاور والطرق الرئيسية خلال ساعات الذروة الصباحية، وسط جهود مكثفة من الإدارة العامة للمرور لتسهيل انسيابية حركة السير.

 

حالة المرور اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 في القاهرة والجيزة

 وفي القاهرة، شهد الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى ميادين وسط البلد ورمسيس، كثافة مرورية متقطعة مع بعض التباطؤ في مناطق محددة بسبب ازدحام عدد من المركبات.

 كما لوحظت حركة مرورية مرنة على كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى حلوان.

 

بسبب ذروة الموجة الحارة، ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين القبلي والبحري

ضبط عاطلين سرقا دراجتين كهربائيتين بالإسكندرية بعد استئجارهما

أما في الجيزة، فقد سجلت مناطق مثل شارع الهرم وكفر طهرمس ومدينة 6 أكتوبر بعض التكدسات المرورية، خاصة قرب مناطق الأعمال الإنشائية لمترو الأنفاق والتي أثرت على انسيابية الحركة في تلك المناطق، مع وجود بدائل مرورية وتوجيهات من رجال المرور لتجنب المناطق المزدحمة.

ودعت الإدارة العامة للمرور المواطنين إلى الالتزام بقواعد المرور والسرعات المحددة، والاعتماد على الطرق البديلة لتجنب الاختناقات المرورية، ومتابعة تحديثات المرور عبر التطبيقات والوسائل الإعلامية الرسمية.

وتواصل الإدارة جهودها على مدار الساعة لضمان السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين في ظل الاستعدادات لموسم الصيف وزيادة الحركة على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احجام مرورية الادارة العامة للمرور الاعمال الانشائية التكدسات المرورية الطريق الدائري الطرق الرئيسية القاهرة والجيزة حالة المرور اليوم موسم الصيف

مواد متعلقة

الأجهزة الأمنية تعلن السيطرة على ثعبان تسلل لشقة سكنية بالمنوفية

ضبط عاطلين سرقا دراجتين كهربائيتين بالإسكندرية بعد استئجارهما

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

ضبط 1429 نسخة كتب دراسية خارجية بدون تفويض في كفر الشيخ

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "لوشا" لنشره مقاطع تتضمن مشاهد عنف

ضبط 3 محطات بث فضائي غير مرخص بكفر الشيخ

الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة( صور)

الداخلية تكشف تورط البلوجر شاكر في غسل 100 مليون جنيه حصيلة فيديوهات تيك توك

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

بعد هتاف جماهير الزمالك بـ"اسمها"، زيزو يفاجئ الجميع بصورة مثيرة برفقة زوجته

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

سعر السمك اليوم، البلطي والبوري يغضبان المصريين مجددا وانخفاض كبير في 4 أصناف

البيضاء تواصل الانخفاض، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم، العنب البناتي والتين يواصلان الارتفاع وانخفاض التفاح لأول مرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يطول معظم الأصناف ونجاة البطاطس والليمون

شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads