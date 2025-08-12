حالة المرور اليوم، كثافات متحركة ببعض طرق ومحاور القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، حركة مرورية متوسطة إلى كثيفة على بعض المحاور والطرق الرئيسية خلال ساعات الذروة الصباحية، وسط جهود مكثفة من الإدارة العامة للمرور لتسهيل انسيابية حركة السير.

حالة المرور اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 في القاهرة والجيزة

وفي القاهرة، شهد الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى ميادين وسط البلد ورمسيس، كثافة مرورية متقطعة مع بعض التباطؤ في مناطق محددة بسبب ازدحام عدد من المركبات.

كما لوحظت حركة مرورية مرنة على كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى حلوان.

أما في الجيزة، فقد سجلت مناطق مثل شارع الهرم وكفر طهرمس ومدينة 6 أكتوبر بعض التكدسات المرورية، خاصة قرب مناطق الأعمال الإنشائية لمترو الأنفاق والتي أثرت على انسيابية الحركة في تلك المناطق، مع وجود بدائل مرورية وتوجيهات من رجال المرور لتجنب المناطق المزدحمة.

ودعت الإدارة العامة للمرور المواطنين إلى الالتزام بقواعد المرور والسرعات المحددة، والاعتماد على الطرق البديلة لتجنب الاختناقات المرورية، ومتابعة تحديثات المرور عبر التطبيقات والوسائل الإعلامية الرسمية.

وتواصل الإدارة جهودها على مدار الساعة لضمان السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين في ظل الاستعدادات لموسم الصيف وزيادة الحركة على الطرق.

