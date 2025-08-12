الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

دقيق، فيتو
دقيق، فيتو

واصل  قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 7 أطنان دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

 

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة ببعض طرق ومحاور القاهرة والجيزة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الأسعار التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز قطاع الأمن العام شرطة التموين والتجارة

مواد متعلقة

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة ببعض طرق ومحاور القاهرة والجيزة

الأجهزة الأمنية تعلن السيطرة على ثعبان تسلل لشقة سكنية بالمنوفية

ضبط عاطلين سرقا دراجتين كهربائيتين بالإسكندرية بعد استئجارهما

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

ضبط 1429 نسخة كتب دراسية خارجية بدون تفويض في كفر الشيخ

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "لوشا" لنشره مقاطع تتضمن مشاهد عنف

ضبط 3 محطات بث فضائي غير مرخص بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads