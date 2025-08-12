الثلاثاء 12 أغسطس 2025
خارج الحدود

إضراب 5 من معتقلي حراك الريف المغربي بسجن طنجة دعمًا لغزة والسودان

حرب التجويع،فيتو

 أفادت مصادر إعلامية، صباح اليوم الثلاثاء، إعلان 5 من معتقلي حراك الريف المغربي المحتجزين في سجن "طنجة" الإضراب عن الطعام تضامنًا مع ضحايا "حرب التجويع" في غزة والسودان واحتجاجًا على تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة جرائم الإبادة.

وقبل وقت سابق قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم،  إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضاف أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

الصحة العالمية: وفيات التجويع آخذة في الارتفاع بغزة

 وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197  حالة وفاة، من بينهم 96  طفلًا". 

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

تقارير عبرية تكشف خسائر إسرائيل من عملية عربات جدعون

وكشفت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية عن الفشل الذريع للعملية العسكرية "عربات جدعون" في قطاع غزة، والتي كلفت إسرائيل 25 مليار شيكل دون تحقيق أهدافها السياسية، بل وأدت إلى تعميق العزلة الدولية وتعزيز موقف حماس، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتراجع عن موقفه الرافض لأي صفقة شاملة.

انهيار إستراتيجية تهميش غزة دوليًا

وأكد التحليل المنشور في الصحيفة العبرية أن العملية العسكرية "عربات جدعون" فشلت تمامًا في تحقيق هدف نتنياهو بتحويل غزة إلى "موضوع ممل للعالم".

وعلى النقيض من ذلك، شهدت القضية تصعيدًا دوليًّا واسعًا، إذ أشار تحليل "ذا ماركر" إلى أن "المجتمع الدولي لم يتجاهل الصور التي تخرج من القطاع"، فتساقطت المساعدات الإنسانية جوًّا من عدة دول، وتزايد الضغط السياسي على إسرائيل مع إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء مشاركات أكاديميين إسرائيليين في مؤتمرات أوروبية، فضلًا عن تصاعد حوادث العداء ضد الإسرائيليين حول العالم.

