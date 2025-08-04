سرايا القدس تعلن تفجير آلية عسكرية إسرائيلية شمال شرقي خان يونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أبو هداف شمال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت السرايا في بيان مقتضب، أن العملية أسفرت عن تدمير الآلية بشكل كامل، دون أن تصدر حتى الآن إفادة رسمية من الجانب الإسرائيلي بشأن الحدث أو حجم الخسائر.

جيش الاحتلال يلغي أوامر التعبئة بعد رفض رئيس الأركان توسعة الحرب في غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال سيلغي أوامر تعبئة كانت ترسل للجنود بعد انتهاء الخدمة لأداء ٤ أشهر بالاحتياط.

جيش الاحتلال يلغي أوامر تعبئة

وأضافت هيئة البث في تقريرها، أن إلغاء أوامر التعبئة جاء بعد رفض رئيس الأركان استدعاء قوات احتياط لتوسيع العملية بغزة.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الاثنين، عن تصاعد في حدة الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية في الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بشأن الحرب على قطاع غزة.

خلاف في حكومة بنتنياهو بشأن حرب غزة

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر قولها: أن خلاف بين القيادتين السياسية والعسكرية بشأن كيفية المضي قدمًا بشأن الحرب في غزة

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مسؤولي جيش الاحتلال يؤيدون تطويق مناطق سيطرة حماس، في حين يدعو وزراء متطرفون بالحكومة إلى احتلال شامل لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال قطاع غزة بالكامل وتشجيع الهجرة والاستيطان.

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