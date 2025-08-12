استشهاد 3 أشخاص من طالبي المساعدات برصاص الاحتلال اليوم في غزة

أعلنت مصادر طبية في مستشفيات غزة، اليوم الثلاثاء، أنه من بين شهداء اليوم 3 من طالبي المساعدات.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 69 شهيدا و362 مصابا، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

أكثر من 61 ألف شهيد و153 ألف مصاب في غزة منذ أكتوبر 2023

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 61,499 شهيدا، إضافة إلى 153,575 مصابا، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار القصف في مناطق مختلفة.

الرئيس الفرنسي: خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل كارثة محققة

من جانب آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى وقوع أولى الضحايا من بين الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة المدنيين.

ماكرون: الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورا

وأضاف ماكرون أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورًا عبر وقف دائم لإطلاق النار، معتبرًا أن استمرار النزاع سيزيد من معاناة المدنيين ويعقد فرص تحقيق السلام في المنطقة.

ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة

وفي خطوة لافتة، اقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي بتفويض من قبل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار في غزة، مؤكدًا ضرورة تعاون المجتمع الدولي للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية.

ووصف ماكرون الخطة الإسرائيلية يشأن غزة بأنها "كارثة معلنة غير مسبوقة بخطورتها"، مشددًا على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع المزيد من الخسائر البشرية وتفتح باب الحلول السياسية الشاملة.

