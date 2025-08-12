الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يستهدف طواقمنا بطريقة مباشرة لمنعنا من العمل

أعلن الدفاع المدني في غزة اليوم الثلاثاء، عن انتشال شهداء جراء استهداف الاحتلال منطقة في تل الهوا.

وأضاف الدفاع المدني في غزة، بأن جيش الاحتلال يستهدف طواقمنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمنعنا من القيام بعملنا.

وقبل وقت سابق أكد الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن اغتيال الصحفي أنس الشريف تعتبر جريمة من جرائم الاحتلال التى يرتكبها يوميا فى حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن نقابة الصحفيين قدمت حتى 238 صحفيا وأكثر من 500 جريح منذ بداية الحرب على غزة، بالإضافة إلى أن الاحتلال دمر كافة منازل هؤلاء الصحفيين بالكامل.



وأضاف أن عدد أعضاء نقابة الصحفيين فى قطاع غزة والمسجلين فى النقابة 1050 صحفيا، استشهد منهم 238 صحفيا حتى الآن، موضحا أن الصحفي الفلسطيني مازال يسعى بكل السبل لنقل الحقائق والجرائم التى يرتكبها الاحتلال يوميا.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي منع 3300 صحفي أجنبي من دخول قطاع غزة بينهم 821 صحفيا أمريكيا، لمنهم من نقل الصورة الحقيقية والجرائم التى ينتهكها الاحتلال فى قطاع غزة.

استشهاد الصحفي أنس الشريف

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشية الأحد خيمة للصحفيين مقابل بوابة الشفاء الطبي مما أدى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله محمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن القصف أسفر عن إصابة آخرين من جراء استهداف الاحتلال لخيمة الصحفيين في مدينة غزة.

اغتيال الصحفي حسن أصليح

وفي شهر مايو الماضي اغتالت إسرائيل الصحفي حسن أصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف جيش الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في المجمع الطبي.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، الصحفي أصليح وقالت: إن "فلسطين فقدت واحدا من أبنائها المخلصين وفقدت الصحافة الفلسطينية أحد أعمدتها الوطنيين الذي برز في السنوات الأخيرة كأحد أشهر وأهم الأصوات الإعلامية المدافعة عن الحق الفلسطيني.

كما كان في طليعة من قاموا بتغطية العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان، ناقلًا الحقيقة للعالم بكاميرته وعدسته وكلماته حتى أصبح أيقونة إعلامية فلسطينية وشاهدًا على جرائم الاحتلال، ومصدرًا موثوقًا للمعلومة والصورة".

