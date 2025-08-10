الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
ثقافة وفنون

بعد يوم واحد من عرضه، "ما تراه ليس كما يبدو" يتصدر "الأكثر مشاهدة" على Watch it

ابطال حكاية فلاش
ابطال حكاية فلاش باك، فيتو

انطلق أمس السبت عرض الحكاية الأولى من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو والتي حملت اسم حكاية فلاش باك.

وحقق المسلسل نجاحًا لافتًا حتى أنه تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة Watch It بعد مرور يوم واحد فقط على طرح أولى حلقاته.   

تفاصيل شخصية أحمد خالد صالح في حكاية فلاش باك

ويجسد أحمد خالد صالح خلال حكاية فلاش باك شخصية زياد الكردي، وهو مصور جنائي ذكي وماهر ولديه عين تلتقط التفاصيل الدقيقة التي تساهم في حل الكثير من القضايا، ولكن وبالرغم من مهارته إلا أنه لا ينجح في الوصول لحل لأهم قضية في حياته وهي قضية مقتل زوجته مريم التي تعرضت ليلة رأس السنة لحادث سيارة غامض أدى لرحيلها. 

ويتسبب رحيل الزوجة لتغير حياة زياد رأسا على عقب حيث ينعزل عن الحياة والناس ويتوقف عن العمل نهائيا فلم يتخط على مدار عامين فكرة الرحيل المفاجئ لزوجته وحبيبته مريم.   

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية. 

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات. 

أحمد خالد صالح حكاية فلاش باك ما تراه ليس كما يبدو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

