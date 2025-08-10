موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 8، يحظى مسلسل 220 يوم بنسبة مشاهدة عالية ويتابعه قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، حيث نجح العمل في جذب انتباه الجمهور بفضل أحداثه المشوقة وقصته المؤثرة وأداء أبطاله المميزين وفي مقدمتهم الفنان كريم فهمي والفنانة صبا مبارك.

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 8

وفيما يتعلق بموعد مسلسل 220 يوم الحلقة 8، فإن الحلقة سوف تعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 أغسطس وذلك في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مصر وذلك على منصة شاهد التابعة لقنوات MBC.

مسلسل 220 يوم

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

