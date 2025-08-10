الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 8

أبطال مسلسل 220 يوم،
أبطال مسلسل 220 يوم، فيتو

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 8، يحظى مسلسل 220 يوم بنسبة مشاهدة عالية ويتابعه قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، حيث نجح العمل في جذب انتباه الجمهور بفضل أحداثه المشوقة وقصته المؤثرة وأداء أبطاله المميزين وفي مقدمتهم الفنان كريم فهمي والفنانة صبا مبارك.  

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 8

وفيما يتعلق بموعد مسلسل 220 يوم الحلقة 8، فإن الحلقة سوف تعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 أغسطس وذلك في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مصر وذلك على منصة شاهد التابعة لقنوات MBC.

مسلسل 220 يوم 

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة.  

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة صبا مبارك الفنان كريم فهمي صبا مبارك كريم فهمي مسلسل 220 يوم موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 8

مواد متعلقة

رحيل آسر وحياة، أحداث دراماتيكية في نهاية مسلسل آسر

سماح أنور تكشف كواليس دخولها عالم الفن، بدأت بالصدفة في عمر 15 عامًا

عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل آسر اليوم

مسلسل آسر الحلقة 89، راغب يطعن حياة قبل إتمام زواجها من آسر

الأكثر قراءة

لو مش هلعب أساسي همشي، تفاصيل مشادة الشناوي مع محمد يوسف بعد جلوسه احتياطيا لـ شوبير

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

أثناء تقديم واجب العزاء، 3 قرارات لمحافظ الشرقية بشأن أسرة عامل النظافة بالزقازيق

ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي وبيراميدز وفوز الزمالك

ضوابط تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد زيادة الأجرة

بيحرض على العنف والانحلال الأخلاقي، القبض على البلوجر لوشا في المقطم

تحولت 180 درجة، "بيج ياسمين" تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة وتتعهد بمفاجأة غير متوقعة (فيديو)

بيهدد الشناوي، تعرف على تقييم مصطفى شوبير في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

خدمات

المزيد

ضوابط تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد زيادة الأجرة

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات صناعي

أسعار المانجو اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، 6 أصناف "على قد الإيد" والفص تتهاوى

3 التزامات على مراقبي الحسابات في البنوك وفق القانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads