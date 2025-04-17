الجمعة 18 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

عدد حلقات المسلسل السعودي هزاع

بطل مسلسل هزاع، فيتو
بطل مسلسل هزاع، فيتو

 طرحت منصة شاهد أول حلقتين من المسلسل الخليجي هزاع منذ قليل، لينطلق بهما عرض أحد أبرز المسلسلات الخليجية بعد انتهاء موسم رمضان الدرامي.

ويبحث عشاق الدراما الخليجية عن تفاصيل هذا المسلسل الجديد وفي مقدمتها عدد حلقاته، ومسلسل هزاع ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من ١٠ حلقات.

 

منصة شاهد تروج لمسلسل هزاع

ونشرت منصة “شاهد” فيديو ترويجيًّا للمسلسل السعودي “هزاع” قبل أيام من عرضه، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلًا واسعًا من الجمهور.  

ويظهر في الفيديو لمحات مشوقة من العمل الدرامي ويتحدث نجوم العمل بلسان شخصياتهم خلال الفيديو، والمسلسل يضم مجموعة من النجوم البارزين في الساحة الفنية الخليجية.

 

تفاصيل مسلسل هزاع

ومسلسل هزاع من بطولة خالد صقر، سمية رضا، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، أبو سلو، واخرين  بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات.

ومسلسل هزاع من تأليف محمد المرشد ومجموعة من المؤلفين، ومن إخراج المخرج السعودي محمد الهليل، ويتم تصنيف العمل باعتباره دراميًّا كوميديًّا. 

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