الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كريم العدل يعلن الانتهاء من مونتاج مسلسل 220 يوم

كريم العدل يعلن الانتهاء من مونتاج مسلسل 220 يوم

أعلن المخرج كريم العدل، عن انتهاء عمليات المونتاج لمسلسله الجديد 220 يوم، وذلك عبر منشور على حسابه بموقع فيس بوك، حيث نشر صورة من داخل غرفة المونتاج برفقة المونتير حسن التوني.  

وكتب العدل معلقًا: “وأخيرًا فركش مونتاج ٢٢٠ يوم.. شكرا يابو علي على كل حاجة وعلى تعبك في الحلقات وصبرك عليا.. ده رابع عمل لينا سوا.. ويا رب عقبال العمل الـ٥٠.. تسلم ايدك وعينيك ودماغك”.  

ويحظى مسلسل 220 يوم بنسبة مشاهدة عالية ويتابعه قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، حيث نجح العمل في جذب انتباه الجمهور بفضل أحداثه المشوقة وقصته المؤثرة وأداء أبطاله المميزين وفي مقدمتهم الفنان كريم فهمي والفنانة صبا مبارك.  

مسلسل 220 يوم 

وتدور أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة.  

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، وصبا مبارك وحنان سليمان، وعلي الطيب وعايدة رياض، ويوسف رفعت ولينا صوفيا، ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

الفنان كريم فهمي الفنانة صبا مبارك 220 يوم المخرج كريم العدل مسلسل 220 يوم

