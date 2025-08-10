بيسان إسماعيل تتصدر التريند بسبب "علاش"

تصدرت الفنانة السورية بيسان إسماعيل محركات البحث وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "علاش"، وهو عمل جمعها في تريو فني مع الملحن فؤاد جنيد، وكاتب الكلمات أمجد جمعة.

أغنية علاش للفنانة بيسان إسماعيل

الأغنية طُرحت على شكل فيديو كليب، وأخرجها المخرج عبد الوهاب الخطيب، محققة رواجًا كبيرًا فور صدورها، لتدخل بسرعة إلى قائمة الأعمال الغنائية الأكثر تداولًا.

يمثل هذا العمل محطة جديدة في التعاون بين بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد، إذ سبق لهما أن اجتمعا في أغنية “خطية” التي صدرت في 10 مايو 2025، من كلمات أمجد جمعة أيضًا، وحققت نجاحًا استثنائيًا، حيث اقتربت من حاجز الـ200 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، ولا تزال حتى اليوم تحافظ على حضورها في قوائم المشاهدة العالمية.

وصفت بيسان إسماعيل أغنيتها “خطية” وقت صدورها بالمختلفة عن أعمالها السابقة، مشيدة بموهبة جنيد الفنية في تصريحات سابقة وعلّقت: “حبينا نعمل دويو نكسّر فيه الدنيا"

وتقول كلمات أغنية خطية:"بهواك ومافيي، انساك ياضو عينيي، وبدونك، وحياة عيونك، حتى الضحكة صعبانة عليي، وسكابا يادموعي ع غيابو سكابا، وغيابا طفا شموعي وتعبني غيابا، ما حَ احكي خطية، انساي، جوا روحي عتم وفيك ضوّيت".

كل ما تريد معرفته عن أغنية علاش للفنانة بيسان إسماعيل

وقدم أمجد جمعة في أغنية علاش كلمات تحمل إحساسًا قويًا وصورًا شعرية معبرة، فيما أضاف فؤاد جنيد لمسته اللحنية المميزة، زينه صوت بيسان ليكتمل العمل بإخراج بصري مميز لعبد الوهاب الخطيب، وتتضمن كلمات أغنية “علاش” مقاطع مؤثرة منها: “وعلاش تروح تخليني بدال الدم اللي فيني يجري سم وينهي شوي شوي.. وعلاش تروح وتنسى طريقي وهوايا كيف تتبدل لنوايا دمي”.

اللافت أن نجاح “علاش” لم يقتصر على المشاهدات المرتفعة فقط، بل انعكس أيضًا على التفاعل الكبير عبر منصات التواصل، حيث شارك الكثيرون مقاطع من الأغنية، وأبدى إعجابهم بالأداء القوي لبيسان إسماعيل، التي نجحت في إيصال الإحساس الصادق للكلمات، وبالتناغم الفني بينها وبين فؤاد جنيد وأمجد جمعة.

وتثبت بيسان إسماعيل من خلال هذا العمل قدرتها على الاستمرار في المنافسة القوية في الساحة الغنائية العربية، خصوصًا مع حرصها على تقديم أعمال متكاملة من حيث الكلمة واللحن والإنتاج البصري.

ومع النجاح المتصاعد لكل من “خطية” و”علاش”، يبدو أن التعاون الثلاثي بينها وبين فؤاد جنيد وأمجد جمعة أصبح علامة مميزة تثير اهتمام الجمهور وتحقق انتشارًا واسعًا، ما يجعل المتابعين في ترقب دائم لأعمالهم المقبلة.

صداقة بيسان إسماعيل وشام الذهبي

في سياق آخر، كانت بيسان إسماعيل، تحدثت من قبل في تصريحات سابقة عن الصداقة التي تجمعها بـ شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، كاشفة عن حقيقة تعاونهما الفني.

وتحدثت بيسان عن العلاقة الوطيدة التي تجمع بينهما، قائلة: “شام صديقتي، أحبها كثيرا، هي وأصالة من ألطف الأشخاص الذين تعرفت إليهم. تتميزان برقيهما”.

