غلق كوبري الباجور في المنوفية جزئيا لمدة 3 أشهر للصيانة (صور)

أعلنت الوحدة المحلية بمركز الباجور فى محافظة المنوفية، عن بدء غلق كوبرى الباجور العلوى اليوم السبت، على أن يستمر ذلك لمدة 3 أشهر لاستكمال أعمال الصيانة الجارية منذ قرابة عامين.

غلق كوبرى الباجور لمدة 3 أشهر للصيانة بدءا من السبت

وكان مصدر بديوان عام محافظة المنوفية، أعلن عن غلق كوبرى الباجور العلوى لمدة 3 أشهر بدءا من اليوم السبت وذلك لاستكمال أعمال الصيانة.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن البديل سيكون طريق مصرف أم خليفة، وذلك للقادمين من اتجاه شبين الكوم لداخل مدينة الباجور.

غلق كوبرى الباجور للصيانة

جدير بالذكر أن أعمال الصيانة بكوبرى الباجور العلوى بدأت منذ أكثر من عام ونصف العام ولم تنته حتى الآن وذلك بعد تساقط أجزاء خرسانية من جانب الكوبرى.

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل تفقد كوبرى الباجور عقب مطالبات من أهالي المدينة بإجراء صيانة للكوبرى، قبل أن يوجه الوزير ببدء أعمال الصيانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.