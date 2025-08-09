السبت 09 أغسطس 2025
محافظات

الإنقاذ النهرى ينتشل جثمان طفل المنوفية الغارق رفقة خاله

الطفل محمد
الطفل محمد

 عثر فريق الإنقاذ النهرى اليوم السبت على جثمان الطفل محمد، الذي كان قد غرق أمس ببحر شبين الكوم في منطقة العيون بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء التنزه مع أسرته.

تفاصيل الواقعة

 وكان اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بغرق الطفل محمد وخاله أثناء التنزه، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري أمس من انتشال جثمان الخال وتم تشييعه في جنازة مهيبة، فيما استمرت أعمال البحث عن الطفل حتى تم العثور عليه صباح اليوم.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين الكوم برئاسة الرائد محمد المغربي إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

