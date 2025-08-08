الجمعة 08 أغسطس 2025
حاول إنقاذ ابن شقيقته، غرق طفل وخاله بالمنوفية

غرق طفل وخاله بالمنوفية
غرق طفل وخاله بالمنوفية

شهدت قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب وخاله مصرعهما غرقًا أثناء التنزه بمنطقة العيون على بحر شبين الكوم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بغرق شخصين بالمنطقة، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تناول الأسرة الطعام على ضفاف البحر، نزل الطفل إلى المياه لغسل يديه فانزلقت قدماه وسقط، فحاول خاله إنقاذه إلا أنه غرق معه.

وبانتقال قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، تمكنت من انتشال جثمان الخال، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على جثمان الطفل.

وأفادت المعاينة الأولية بعدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

