حريق يلتهم حظيرة ماشية بالمنوفية

حوادث

شهدت قرية كفر الباجور التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء اليوم، نشوب حريق هائل داخل حظيرة ماشية، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

نفوق عددا من رؤوس الماشية 

على الفور، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ودفعت بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة، وأسفر عن الحريق نفوق عددا من رؤوس الماشية وشونة لتخزين القمح.

وانتقل إلى موقع الحريق محمد عزت، نائب رئيس مركز ومدينة الباجور لشؤون القرى، يرافقه العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، لمتابعة الحادث والإشراف على أعمال الإخماد.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

