توزيع أكثر من 31 ألف طن أسمدة على المزارعين خلال الموسم الصيفي بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع.

وأفاد المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم الانتهاء من توزيع 31 ألفا و197 طنا و350 كجم نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة خلال الموسم الصيفي، مؤكدًا توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفقًا لضوابط وقواعد الصرف لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت ما يقرب من 13 كم من المساقي الخصوصية تطهير ( تعاوني ـ تحسين ـ ذاتي ) بنطاق المحافظة خلال أسبوع لخدمة 811 فدانا وجاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم عقد (9) ندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية.

مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه استمرارًا لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة، فقد تم إجراء 20 معاينة لمزارع دواجن وماشية تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص،والمرور الميداني على عدد 30 محل أعلاف و5 مصانع.

وكشف عن القيام بالمرور الميداني على ما يزيد عن 1333 فدان حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار هذه الجهود لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لضمان توفير بيئة زراعية مناسبة، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة.

