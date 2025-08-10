الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى مدير عام التأمين الصحي الجديد ويشدد على تحسين جودة الخدمات

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال اللقاء

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدكتور محمد فؤاد عبدالفتاح، مدير عام التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، وذلك عقب توليه مهام منصبه متمنيًا له دوام التوفيق في النهوض بمنظومة التأمين الصحي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور السيد عبدالسلام مدير التأمين الصحي السابق.

الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي

وشهد اللقاء، تأكيد محافظ المنوفية على أهمية الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي، وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة واتخاذ العديد من الإجراءات الفورية لتخفيف الضغط وتقليل قوائم الانتظار والتسهيل على مرضى التأمين الصحي.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لانتظام سير العمل بالمنظومة ومدى توافر كافة الاحتياجات اللازمة وتحسين مستوى الخدمات وبذل المزيد من الجهد لضمان تقديم الخدمة بصورة أفضل وبشكل لائق.

من جانبه قدم مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي الجديد الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، مشيدًا بدعمه الدائم ومجهوداته المبذولة على أرض الواقع في دعم منظومة التأمين الصحي من خلال اتخاذ قرارات جادة للتخفيف عن مرضى التأمين وتخصيص مقرات إضافية جديدة كعيادات شاملة وفتح منافذ لصرف الأدوية بمختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتامين الصحي.

كما أكد عزمه على مواصلة الجهود وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبي رغباتهم ومتطلباتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون الهيئة العامة للتأمين الصحي اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية وزارة الصحة منظومة التأمين

مواد متعلقة

سبايدر مان جديد فى المنوفية، واقعة ياسين تتكرر فى منوف (فيديو)

تأجيل محاكمة متهم في قضية "إخوان منوف" للأول من يونيو

وزير الصحة يتفقد إنشاء مركز أورام منوف بتكلفة 2.2 مليار جنيه

استجابة للأهالى، تشغيل 15 محبسا لغسل شبكات مياه منوف في المنوفية

الأكثر قراءة

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

مقطع صادم، سائق ميكروباص كاد يدهس مجموعة أشخاص تجمعوا بزعم النصب عليهم (فيديو)

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. من المسئول عن تحديد الأجرة الشهرية؟

مصدر بالأهلي يكشف عن موقف الشناوي من مباراة فاركو

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads