البايرة لبيت أبوها ترجع، الصيادلة عن الأدوية منتهية الصلاحية: بعضها مر عليه 15 سنة (فيديو)

كشف الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، أن الصيدليات بها أدوية مر عليها 15 سنة موجودة في المكان المخصص لها، وشركات توزيع الأدوية تتلاعب بالصيادلة.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه لا توجد علاقة تجارية بين الصيدلي والموزع، موضحا:" بقاء الأدوية فى الصيدليات لفترات طويلة، عامل زي البايرة لبيت أبوها، والصيدلي ليس من حقه كتابة الأدوية للمرضى ولكن الطبيب هو الوحيد المنوط به ذلك، وأن لم يحدث ذلك فعلى شركات التوزيع أن تقوم بجمع هذه الأدوية".



واضاف: " يجب على شركات توزيع الأدوية جمع كافة الأدوية الموجودة فى الصيدليات التى مر عليها فترة زمنية"، موضحا: " الدواء سلعة لا تخضع لآلية العرض والطلب الطبيعي التي تخضع لها قطاعات أخرى".

تطبيق مبادرة التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية

كانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن تطبيق مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لتطهير سوق الدواء من هذه الأدوية التى يصفها خبراء سوق الدواء بأنها سم قاتل يتم إعادة تدويرها واستخدامها من جديد وبيعها للمرضى.

ورغم وجود أمل لدى الصيدليات مع بداية تطبيق المبادرة بسرعة التخلص من الأكسبير الذى يمثل أزمة بالنسبة لكل صيدلية نتيجة تراكم الأدوية منتهية الصلاحية إلا أن الأمل سرعان ما تحول إلى حالة إحباط نتيجة صعوبات وعراقيل وضعتها الشركات الموزعة للأدوية فى سحب الأدوية فضلا عن مماطلة الشركات فى سحب الأدوية.



على مدار 5 شهور من بدء المبادرة تم تسجيل 15 مليون عبوة دواء منتهية الصلاحية بحسب ما أعلنت هيئة الدواء المصرية وهذا الرقم مسجل فقط إلكترونيا لكن مازال لم يتم إعدامه والتخلص منه وجزء منه إما داخل مخازن شركات التوزيع أو الصيدليات.

