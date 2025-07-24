الصيادلة: سحب جميع حقن RH المغشوشة من الأسواق والمتوافر حاليا سليم وآمن بنسبة 100%

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن جميع حقن RH المغشوشة تم سحبها بالكامل من الأسواق، مشددًا على أن المتوافر حاليًا آمن وسليم ومرخص بنسبة 100%.

هيئة الدواء اكتشفت العبوات المقلدة بالتعاون مع الشركة الأم

قال رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC مصر، إن هيئة الدواء المصرية والشركة الأم المصنعة للحقنة، هما من أبلغا بوجود تشغيلة مقلدة من العقار في الأسواق، مما دفع إلى تحرك سريع لسحبها.

رسائل طمأنة للحوامل: "الدواء الآن آمن تمامًا"

وطمأن رئيس لجنة التصنيع الدوائي السيدات الحوامل، قائلًا:"كل الحقن المغشوشة اتسحبت من السوق، وكل اللي موجود أصلي وسليم بنسبة 100%".

وأشار إلى أن نسبة من يحتاجون هذه الحقنة لا تتعدى 15% من السيدات الحوامل، وهي الحالات التي يُظهر فيها التحليل أن RH سلبي.

المنافذ القليلة سهّلت السيطرة وسحب التشغيلة

أكد رمزي أن عدد منافذ بيع حقن RH قليل نسبيًا، ما سهّل عملية السحب العاجلة.

كما أوضح أن المشكلة لم تكن في التصنيع، بل في دخول بعض الحقن الأصلية بطريقة غير مشروعة دون تسجيلها رسميًا في مصر.

الوضع الآن تحت السيطرة.. والدواء متوفر وآمن

اختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن كل ما هو متداول حاليًا مرخص وسليم، داعيًا المواطنين إلى شراء الدواء من مصادر موثوقة ومعتمدة فقط.

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