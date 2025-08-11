حقيقة طلب وزارة الرياضة محاسبة المخطئ في أزمة عقد كولر مع الأهلي

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة استفسار الوزارة من النادي الأهلي عن أخطاء عقد السويسري مارسيل كولر، ومطالبتهم بمحاسبة المخطئ.

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي إنهاء كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة بالتراضي، بعد أن حصل المدرب على تسوية مالية وحل أزمة عقده التي ظلت عالقة لعدة أشهر، بعد رحيله عقب وداع الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي.

وأكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن كل ما يتردد بشأن أزمة عقد كولر غير صحيح على الإطلاق، قائلا: "لم يحدث تواصل مع النادي الأهلي حول عقد مارسيل كولر، ولم نطلب من النادي أي شيء بخصوص هذا الأمر".

وشهدت الساعات الماضية جدلا بشأن طلب وزارة الشباب والرياضة من النادي الأهلي معرفة المتسبب في خطأ عقد كولر، في ظل دفع النادي راتبين لمدربين في وقت واحد وبالعملة الأجنبية.

بيان الأهلي عن أزمة كولر

وقال الأهلي: إن كولر حصل على راتب ثلاثة أشهر، بسبب فسخ التعاقد معه، بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي انتهى في 30 يونيو 2025، وفقا للعقد الذي كان مبرما بين الطرفين.

وأكد النادي على تقديره لكل ما قدمه كولر أثناء توليه المسئولية، ويتمنى له التوفيق.

كم كلف كولر خزينة الأهلي للرحيل عن الفريق

وكان كولر رحل عن تدريب الأهلي في شهر أبريل الماضي، عقب توديع الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وعلمت فيتو، أن كولر حصل على مبلغ تخطي المليون دولار، بعد التوصل إلى تسوية ودية وإنهاء الأزمة مع الأهلي.

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي

وكان دينو لامبورتي، وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن حل جميع الأمور المتعلقة بأزمة عقد المدرب مع القلعة الحمراء.

وقال وكيل كولر في بيان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "بالاحترام والتقدير المتبادل بين الأهلي ومارسيل كولر، نُعلن أننا قد توصلنا إلى تسوية ودية لجميع الأمور المتعلقة بعقد كولر".

وبعد إنهاء العقد، حصل السيد كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إشعار، إلى جانب جميع مستحقاته ومكافآته المتبقية عن الموسم الذي انتهى في 30 يونيو 2025.

وأضاف: نُقدّر بشدة علاقتنا القوية مع النادي الأهلي، ومجلس إدارته، وجماهيره الوفية، ونتمنى للجميع في النادي الأهلي المزيد من النجاح في المستقبل.

أشرف صبحي يلتقي القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري وذلك لبحث مستجدات أعمال التطوير التي تمت في المقر الجديد للنادي السكندري والذي تم انشائه لاستيعاب مزيد من الأعضاء بالنادي وايضًا انشاء العديد من الملاعب الرياضية لتحقيق وتلبية متطلبات الأعضاء.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه وفقًا لسياسة الوزارة بالوقوف بجانب أندية مصر ودعمها لتحقيق الاستقرار، قائلا: “حرصنا علي لقاء القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد ولن نتواني في تقديم كل الدعم للنادي السكندري بما يتماشي مع الأطر القانونية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.