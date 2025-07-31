فرمان جديد من ريبيرو بشأن استعدادات الأهلي للموسم الجديد

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إقامة مباراة ودية أخرى بخلاف لقاء بتروجيت، وذلك في إطار برنامج إعداد الفريق استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق بتروجيت وديا، في ختام استعداداته، قبل أن يقرر ريبيرو مواجهة حرس الحدود.

موعد مباريات الأهلي الودية

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي وبتروجيت مساء الأحد المقبل الموافق يوم 3 من شهر أغسطس القادم، في تمام السادسة مساء، بينما تنطلق مباراته أمام حرس الحدود في التاسعة من اليوم ذاته.

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