بعد انتهاء الأزمة بالتراضي، كم كلف رحيل مارسيل كولر خزينة النادي الأهلي؟

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي إنهاء كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة بالتراضي.

بيان الأهلي عن أزمة كولر

وقال الأهلي: إن كولر حصل على راتب ثلاثة أشهر، بسبب فسخ التعاقد معه، بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي انتهى في 30 يونيو 2025، وفقا للعقد الذي كان مبرما بين الطرفين.

وأكد النادي على تقديره لكل ما قدمه كولر أثناء توليه المسئولية، ويتمنى له التوفيق.

كم كلف كولر خزينة الأهلي للرحيل عن الفريق

وكان كولر رحل عن تدريب الأهلي في شهر أبريل الماضي، عقب توديع الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وعلمت فيتو، أن كولر حصل على مبلغ تخطي المليون دولار، بعد التوصل إلى تسوية ودية وإنهاء الأزمة مع الأهلي.

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي

وكان دينو لامبورتي، وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن حل جميع الأمور المتعلقة بأزمة عقد المدرب مع القلعة الحمراء.

وقال وكيل كولر في بيان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "بالاحترام والتقدير المتبادل بين الأهلي ومارسيل كولر، نُعلن أننا قد توصلنا إلى تسوية ودية لجميع الأمور المتعلقة بعقد كولر".

وبعد إنهاء العقد، حصل السيد كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إشعار، إلى جانب جميع مستحقاته ومكافآته المتبقية عن الموسم الذي انتهى في 30 يونيو 2025.

وأضاف: نُقدّر بشدة علاقتنا القوية مع النادي الأهلي، ومجلس إدارته، وجماهيره الوفية، ونتمنى للجميع في النادي الأهلي المزيد من النجاح في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.