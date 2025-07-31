بعد صراع شرس مع الأهلي، الثنائي عدلان ينضمان لـ يد الزمالك رسميا

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في إتمام التعاقد مع الثنائي محمد عدلان وشقيقه عمر عدلان، لاعبا طلائع الجيش لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويُعد ضم الشقيقين عدلان إضافة قوية للفريق، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة استعدادًا للمنافسات المقبلة.

الزمالك يضم محمد عدلان بعد صراع مع الأهلي

يأتي التعاقد مع محمد عدلان ليُكلل جهود الثنائي هشام نصر نائب رئيس النادي، ورامي نصوحي عضو المجلس، والتي امتدت منذ الموسم الماضي، حيث كان اللاعب هدفًا لعدة أندية.

وكان النادي الأهلي أعلن ضم محمد عدلان قبل أن يعلن اللاعب رغبته باللعب في الزمالك، لتتمسك إدارة الزمالك بضمه، ونجحت في النهاية في حسم الصفقة لصالح القلعة البيضاء وقبل أيام قليلة على غلق باب القيد.

ونجح النادي أيضًا في ضم عمر عدلان، شقيق محمد، في خطوة تعكس رغبة القلعة البيضاء في تدعيم الفريق بعناصر شابة وموهوبة قادرة على صناعة الفارق.

يُذكر أن محمد عدلان من مواليد 2006، بينما عمر عدلان من مواليد 2004، ويُنتظر أن يكون لهما دور بارز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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