الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد صراع شرس مع الأهلي، الثنائي عدلان ينضمان لـ يد الزمالك رسميا

محمد عدلان
محمد عدلان

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في إتمام التعاقد مع الثنائي محمد عدلان وشقيقه عمر عدلان، لاعبا طلائع الجيش لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويُعد ضم الشقيقين عدلان إضافة قوية للفريق، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة استعدادًا للمنافسات المقبلة.

الزمالك يضم محمد عدلان بعد صراع مع الأهلي

يأتي التعاقد مع محمد عدلان ليُكلل جهود الثنائي هشام نصر نائب رئيس النادي، ورامي نصوحي عضو المجلس، والتي امتدت منذ الموسم الماضي، حيث كان اللاعب هدفًا لعدة أندية.

وكان النادي الأهلي أعلن ضم محمد عدلان قبل أن يعلن اللاعب رغبته باللعب في الزمالك، لتتمسك إدارة الزمالك بضمه، ونجحت في النهاية في حسم الصفقة لصالح القلعة البيضاء  وقبل أيام قليلة على غلق باب القيد.

ونجح النادي أيضًا في ضم عمر عدلان، شقيق محمد، في خطوة تعكس رغبة القلعة البيضاء في تدعيم الفريق بعناصر شابة وموهوبة قادرة على صناعة الفارق.

يُذكر أن محمد عدلان من مواليد 2006، بينما عمر عدلان من مواليد 2004، ويُنتظر أن يكون لهما دور بارز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك محمد عدلان عمر عدلان اخبار الزمالك

مواد متعلقة

تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك على هامش مباراة غزل المحلة الودية

آدم كايد يقود تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة في المباراة الودية

ما حقيقة اقتراب بيرسي تاو من الانتقال إلى الزمالك؟

أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي بعد انضمامه إلى الزمالك

أول تعليق من أحمد ربيع بعد انضمامه إلى الزمالك

الزمالك يعلن رسميًا ضم أحمد ربيع 5 سنوات (فيديو)

تدريبات تأهيلية لمحمود بنتايك في مران الزمالك اليوم

منافسة قوية بين دونجا وأحمد ربيع على قيادة وسط الزمالك

الأكثر قراءة

رئيس إسكان النواب يكشف الموعد النهائي لصدور تعديلات قانون الإيجار القديم

غدًا، رفع أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني في الأسواق

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

التحقيق مع المتهم بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة بالإسكندرية

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي

بعد صراع شرس مع الأهلي، الثنائي عدلان ينضمان لـ يد الزمالك رسميا

قانون العقوبات، عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله وفقا للقانون

خدمات

المزيد

قانون العقوبات، عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله وفقا للقانون

خطوة بخطوة، إجراءات التقديم في كلية الشرطة 2025

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«بلى قادرين على أن نسوي بنانه»، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن الحياة بعد الموت

ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعانى من سلس البول أو الريح؟ أمين الفتوى يجيب

هل ظهور المهدي من علامات الساعة الكبرى أم الصغرى؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads