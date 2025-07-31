الأهلي يوقف التعامل مع وكيل اللاعب محمد عبد الله

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن الأحمر قرر إيقاف التعامل بشكل نهائي مع وكيل اللاعبين آدم وطني، وكيل اللاعب الشاب محمد عبد الله، نجم فريق الشباب بالنادي، وذلك على خلفية تصريحاته التي تضمنت هجوما في حق محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي.

وجاء قرار الأهلي عقب تصريحات إعلامية أدلى بها آدم وطني، واتهم فيها محمد يوسف برفض عرض رسمي تقدم به نادي لو هافر الفرنسي للتعاقد مع محمد عبد الله، الأمر الذي اعتبرته إدارة الأهلي تجاوزا غير مقبول في حق أحد مديري الكرة.

وكان الأهلي قد رفض العرض المقدم لـ محمد عبد الله بسبب ضعف المقابل المادي، بجانب تمسك ريبيرو باستمرار اللاعب مع الفريق.



انتهاء أزمة كولر مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي إنهاء كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة بالتراضي.

وقال الأهلي في بيانه، إن كولر حصل على راتب ثلاثة أشهر، بسبب فسخ التعاقد معه، بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي انتهى في 30 يونيو 2025، وفقا للعقد الذي كان مبرما بين الطرفين.

وأكد النادي تقديره لكل ما قدمه كولر أثناء توليه المسئولية، ويتمنى له التوفيق.

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي

أعلن دينو لامبورتي، وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حل جميع الأمور المتعلقة بأزمة عقد المدرب مع القلعة الحمراء.

وقال وكيل كولر في بيان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "بالاحترام والتقدير المتبادل بين الأهلي ومارسيل كولر، نُعلن أننا قد توصلنا إلى تسوية ودية لجميع الأمور المتعلقة بعقد كولر".

وبعد إنهاء العقد، حصل السيد كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إشعار، إلى جانب جميع مستحقاته ومكافآته المتبقية عن الموسم الذي انتهى في 30 يونيو 2025.

وأضاف: نُقدّر بشدة علاقتنا القوية مع النادي الأهلي، ومجلس إدارته، وجماهيره الوفية، ونتمنى للجميع في النادي الأهلي المزيد من النجاح في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.