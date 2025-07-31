مصطفى البدري يطالب الأهلي بحسم مصيره خلال الفترة المقبلة

يسعى النادي الأهلي لتسويق لاعبه مصطفى البدري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي، وذلك في ظل خروجه من حسابات المدير الفني للفريق، الإسباني خوسيه ريبيرو.

جلسة بين البدري ومسؤولي الأهلي

وينتظر البدري عقد جلسة حاسمة مع مسئولي القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مستقبله مع الفريق، خاصة بعد انتظامه مؤخرا في تدريبات الأهلي لأول مرة منذ عودته من الإعارة إلى صفوف سموحة.

ويترقب اللاعب جلسة مع مسئولي الأحمر لحسم موقفه بشكل نهائي، خاصة في ظل وجود عدد من العروض المحلية التي تسعى للحصول على خدماته هذا الصيف.

متى تعاقد الأهلي مع مصطفي البدري؟

وكان الأهلي قد تعاقد مع مصطفى البدري في سبتمبر 2021 قادما من الإنتاج الحربي، إلا أن اللاعب لم يشارك مع الفريق الأول في أي مباراة رسمية منذ انضمامه، وقضى فترات إعارة خارج أسوار القلعة الحمراء.

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