قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توفير الرعاية الطبية اللازمة للاعبة شيماء عاطف، لاعبة المصارعة، ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها الرياضيين، وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لهم، سواء من خلال برامج التأهيل والتدريب أو من خلال الرعاية الطبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالجانب الصحي للاعبين يُعد من أهم أركان صناعة البطل الأولمبي.

بعد إحالتها للتحقيق، أشرف صبحي يوجه بعلاج اللاعبة شيماء عاطف

ووجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر لكل من الدكتور أحمد عبد العزيز، أحد كبار الاستشاريين في مجال الطب الرياضي، والأستاذ الدكتور أشرف محرم، على ما قدماه من جهد مع إصابة اللاعبة.

بعد إحالتها للتحقيق، أشرف صبحي يوجه بعلاج اللاعبة شيماء عاطف

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الوزارة لتوسيع مظلة الرعاية الطبية الموجهة للرياضيين، بما يعزز من قدرتهم على الأداء والتنافسية في البطولات المحلية والدولية، وضمن استراتيجية طويلة الأمد تستهدف بناء جيل جديد من الأبطال يتمتع بالصحة والكفاءة البدنية والذهنية.

سبب أزمة اللاعبة شيماء عاطف وإحالتها للتحقيق

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت قبل أيام إحالة اللاعبة شيماء عاطف بركات، لاعبة المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي (مرحلة الصفوة)، إلى التحقيق الفوري، وذلك على خلفية ما بدر منها من إساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه إدارة المشروع القومي، بما يخالف الأعراف والمواثيق واللوائح المنظمة للعمل داخل المنظومة الرياضية.

وفيما يخص الحالة الطبية للاعبة، أوضحت الوزارة أن شيماء عاطف انضمت إلى المشروع القومي عام 2021، وحققت عدة إنجازات بارزة، من بينها الفوز بمراكز متقدمة في بطولات أفريقيا، والعالم للشباب، ودورة البحر الأبيض المتوسط، مما جعلها من اللاعبات الواعدات في رياضة المصارعة.

وتعرضت اللاعبة للإصابة خلال مشاركتها في البطولة الأفريقية التي أقيمت بالإسكندرية في مارس 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس، وتم عرضها على اللجنة الطبية المختصة، والتي أوصت بإجراء عملية جراحية شملت إعادة بناء الرباط الصليبي الخلفي وتهذيب الغضروف الهلالي، وقد أُجريت العملية في مستشفى متخصص بجراحات الركبة.

وبعد العملية، تم وضع اللاعبة على برنامج تأهيلي شامل داخل المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، مع توفير إقامة كاملة بالفندق وسيارة لنقلها إلى المستشفى ثلاث مرات أسبوعيًا على مدار شهرين ونصف.

ومع تكرار الشكوى من آلام الركبة، أُعيد عرضها على المستشفى، وأُجريت لها جراحة جديدة للرباط الأمامي والخلفي، وتمت متابعة حالتها وتأهيلها بمستشفى المحور، مع استمرار دعم الوزارة الكامل في مراحل العلاج والتأهيل المختلفة.

وفي يوليو الجاري، وبعد ظهور أعراض تورم جديد بالركبة، تم عرض اللاعبة مرة أخرى على الدكتور/ أحمد عبد العزيز، والذي أوصى بعدم إجراء تدخل جراحي جديد، والاكتفاء بالتأهيل المائي لمدة أربعة أسابيع، والذي يبدأ تنفيذه اعتبارًا من السبت 19 يوليو 2025 بمقر المركز الأولمبي.

أول تحرك من وزارة الرياضة بعد استقالة نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة تلقيه الاستقالة المسببة التى تقدم بها كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.

وتؤكد الوزارة متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وحرصها الكامل على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات الرياضية، بما يخدم تطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة وأمين الصندوق يتقدمان باستقالتيهما

وتقدم المستشار خالد الحفني نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة ورئيس محكمة الاستئناف، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، باستقالة مسببة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الثنائي في الاستقالة المسببة أن هناك مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد تنس الطاولة سبق أن تقدموا بطلب للتحقيق بها، كما سبق وأن تقدموا باستقالاتهم بعد وعود من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلا أنهم اضطروا لتقديم استقالة مسببة مجددا بسبب عدم التحقيق في تلك المخالفات.

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