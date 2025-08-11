ولاء حافظ لـ"فيتو": أتطلع للحصول على رعاية لاستكمال مسيرتى في تحد جديد (فيديو )

أكد الربان ولاء حافظ، عقب تحطيمه للرقم القياسي لموسعة جينس في الغطس تحت الماء لمريض شلل رباعي، بتحقيقه 6 ساعات و4 دقائق و45 ثانية، خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو": أنه في غاية السعادة، وذلك بعد أن وفقه الله لتحقيق هذا الحلم، وهو تحقيق الرقم القياسي العالمي والمسجل في حالة شبيهه لحالته.

يتطلع للحصول على راع

ولفت ولاء حافظ إلى أنه يتطلع للحصول على راع، وذلك لنقص المعدات التي يستخدمها تحت الماء، والتي لم تمكنه من عمل العديد من الإجراءات.

الربان ولاء حافظ، فيتو

الربان ولاء حافظ، فيتو

ووجه الربان ولاء حافظ الشكر لكل محبيه وداعميه والفريق الطبي المشرف على حالته، وكذا المدربين، الذين ساعدوه في تحقيق حلمه.



تحطيم الرقم العالمى

و حقق الربان ولاء حافظ أحد مرشدي هيئة قناة السويس، وأحد أبطال القوات الخاصة البحرية، انتصارا جديدا يحسب لأبناء مصر، حيث حطم الرقم القياسي للبقاء تحت الماء لمدة 6 ساعات و4 دقائق و45 ثانية متواصلة، وذلك رغم إصابته بشلل رباعي.

الربان ولاء حافظ، فيتو

الربان ولاء حافظ واسرته ومحبيه، فيتو

حلم طال انتظاره

وظل ولاء حافظ يحلم بتلك اللحظة التي ظل ينتظرها لمدة 5 سنوات، حيث كانت آخر محاولاته لكسر الرقم القياسي منذ عام 2020.

الربان ولاء حافظ واسرته ومحبيه، فيتو





