الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسامة ربيع يلتقي رئيس التمثيل التجاري لبحث سبل التعاون المشترك

أسامة ربيع يلتقي
أسامة ربيع يلتقي رئيس التمثيل التجاري

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التسويق الخارجي للأنشطة الصناعية والبحرية، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. 

إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة في الإسماعيلية

في الذكرى 69 للتأميم، أسامة ربيع يدعو خطوط الملاحة للعبور من قناة السويس

 

يأتي اللقاء في ضوء التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، والتمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

 

الترحيب بالوفد 

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد التمثيل التجاري في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الجانبين لتسليط الضوء على الجهود المصرية لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة والخدمات اللوجيستية والبحرية الجديدة التي تقدمها قناة السويس.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استراتيجية قناة السويس الطموحة 

وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل عبر توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة من القاطرات واليخوت واللنشات وغيرها، علاوة على استحداث خدمات بحرية جديدة لخدمة المجتمع الملاحي الدولي أبرزها خدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم وجمع المخلفات والتزود بالوقود. 

وأكد رئيس الهيئة أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتسويق  المنتجات المصرية بفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي من شأنها توفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المصري.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أبرز محاور اللقاء

من جانبه، ثمن الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتوطين الصناعة البحرية ورفع شعار "صنع في مصر " إلى آفاق أرحب. 

وعبر رئيس التمثيل التجاري عن استعداده لتقديم أوجه الدعم اللازمة لرسم خطة عمل مشتركة تستهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية وجذب استثمارات جديدة في مجال الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية من خلال ٤٤ مكتبا تابعا للتمثيل التجاري في ٤٢ دولة. 

شهد اللقاء مناقشة آليات العمل وبحث أوجه الاستثمار المحتملة، كما توافق الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك، لدراسة الفرص الاستثمارية والتعرف عن قرب على الاسواق الخارجية المتاحة وتحديد الجدوى الفنية لاستراتيجية التسويق الخارجي.            

