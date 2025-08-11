الاتحاد المصري للغوص يهنئ ولاء حافظ لدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية

هنأ الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للغوص والإنقاذ القبطان ولاء حافظ، عقب دخوله موسوعة جينيس بأطول غطسة بقاء تحت الماء كأول مصاب شلل رباعي في العالم، وذلك لمدة 6.04.45.







تحطيم الرقم العالمى

حقق الربان ولاء حافظ أحد مرشدي هيئة قناة السويس، وبطل من أبطال القوات الخاصة البحرية، انتصارا جديدا يحسب لأبناء مصر، حيث حطم الرقم القياسي للبقاء تحت الماء لمدة 6 ساعات و4 دقائق 45 ثانية متواصلة، وذلك رغم إصابته بشلل رباعي.

حلم طال انتظاره

وظل ولاء حافظ يحلم بتلك اللحظة التي ظل ينتظرها لمدة 5 سنوات حيث كانت آخر محاولاته لكسر الرقم القياسي منذ عام 2020.

