الربان ولاء حافظ يحطم الرقم القياسي لموسوعة جينيس في الغطس تحت الماء (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من مجمع حمامات السباحة التابع لهيئة قناة السويس، لنقل لحظة خروج القبطان ولاء حافظ من المياه عقب تحقيقه رقما قياسيا جديدا في الغطس تحت الماء.

تحطيم الرقم العالمى

حقق الربان ولاء حافظ أحد مرشدي هيئة قناة السويس، وبطل من أبطال القوات الخاصة البحرية، انتصارا جديدا يحسب لأبناء مصر، حيث حطم الرقم القياسي للبقاء تحت الماء لمدة 6 ساعات و4 دقائق 45 ثانية متواصلة، وذلك رغم إصابته بشلل رباعي.

حلم طال انتظاره

وظل ولاء حافظ يحلم بتلك اللحظة التي ظل ينتظرها لمدة 5 سنوات حيث كانت آخر محاولاته لكسر الرقم القياسي منذ عام 2020.

وكان قد شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء محاولة القبطان ولاء حافظ؛ لتحقيق رقم قياسي جديد في الغطس تحت الماء لمريض شلل رباعي، والتي يتم تنفيذها بمجمع حمامات سباحة هيئة قناة السويس.



وذلك بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وممثلي جائزة Guinness Records المختصة بتسجيل الأرقام القياسية.

ومن المقرر أن تستغرق المحاولة 6 ساعات تحت إشراف طبي كامل؛ ليحقق القبطان ولاء حافظ الرقم القياسي لأطول غطسة لمريض شلل رباعي في العالم.

وحفز اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، القبطان ولاء حافظ قبل بدء المحاولة، متمنيًا له التوفيق وتحقيق رقم قياسي عالمي، يبرهن على إرادة وعزيمة الإنسان المصري الذي لا يعرف المستحيل.

