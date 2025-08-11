رغم إصابته بشلل رباعي، ولاء حافظ ينفذ أكبر غطسة بحمام سباحة قناة السويس (صور)

يجرى الربان ولاء حافظ أحد مرشدي هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أكبر محاولة للغطس في العالم، بحمام سباحة هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، وذلك رغم إصابته بشلل رباعي، جراء الحادث الأليم الذى وقع له سابقا.



تحد كبير ووقت أكبر

وكان قد بدأ الربان بحرى ولاء حافظ الغطسة تحت الماء منذ عدة ساعات في تحدٍ يحقق من خلاله البقاء تحت الماء لمدة ٩ ساعات.

جانب من بدء الغطسة، فيتو

جانب من بدء الغطسة، فيتو

حضور اللواء أكرم جلال والفريق أسامة ربيع

وشهد فعاليات ذلك التحدي كل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

جانب من بدء الغطسة، فيتو

جانب من بدء الغطسة، فيتو

محاولة غطس سابقة

ويذكر أن الربان ولاء حافظ، كان قد أجرى محاولة سابقة لكسر الرقم القياسي في قاع مياه شرم الشيخ، بعام 2020 من أجل كسر الرقم القياسي العالمي لأطول مدة بقاء تحت الماء، لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وارتدى حافظ بدلة من 3 طبقات، الأولى والثانية البدلة الواقية للحرارة والثالثة بدلة الغطس وفيها برنامج للقسطرة لسحب البول كل فترة واستعمال "قرب" ماء ساخن بعد مرور ٦ ساعات من النزول للتدفئة بالإضافة إلى تواجد جهاز طبي معه أثناء الطعام والعلاج باستمرار تحت الماء.

سبب الاصابة بالشلل الرباعي

وتعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على إثره بشلل رباعي، فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية.

وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء ليسجل بها بموسوعة جينيس ريكورد العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.